Состояние больного гриппом А/H1N1 белорусские медики оценивают как стабильное

Об этом накануне в Минске заявила заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан. Заболевший свиным гриппом – гражданин Китая, аспирант Белгосуниверситета. Первый случай высокопатогенного гриппа подтверждён лабораторно. Минздрав Беларуси полностью контролирует эпидемиологическую ситуацию в республике. Принимаются все необходимые меры по недопущению завоза и распространения этого вируса. В частности, усилен санитарно-эпидемиологический контроль в аэропортах и других пунктах пропуска, проводится мониторинг людей с симптоматикой вирусных заболеваний.