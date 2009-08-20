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Состояние больного гриппом А/H1N1 белорусские медики оценивают как стабильное

20 августа 2009 06:08
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Об этом накануне в Минске заявила заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан. Заболевший свиным гриппом – гражданин Китая, аспирант Белгосуниверситета. Первый случай высокопатогенного гриппа подтверждён лабораторно. Минздрав Беларуси полностью контролирует эпидемиологическую ситуацию в республике. Принимаются все необходимые меры по недопущению завоза и распространения этого вируса. В частности, усилен санитарно-эпидемиологический контроль в аэропортах и других пунктах пропуска, проводится мониторинг людей с симптоматикой вирусных заболеваний.
# Здоровье

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