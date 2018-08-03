Аптечка для отдыха на природе: всего 4 вещества справятся с порезами и ожогами

Собираетесь в отпуск за границу или идёте в ближайший лес на пикник? Иногда отдых омрачают мелкие неприятности: порезы, ушибы, ожоги. Но, оказывается, необязательно брать с собой большую аптечку с бинтами, антисептиками, мазями. Весь этот медицинский арсенал могут заменить несколько флакончиков с эфирными маслами.

Что и как пить в жару, чтобы не навредить организму. Советы биолога и простой рецепт

Татьяна Богданова, биолог, практикующий аромадиагност, консультант по эфирным маслам:

В летнюю аптечку в обязательном порядке должны входить масла лаванды и чайного дерева.

Они подходят и взрослым, и детям, и домашним питомцам.

Эти масла – такие два универсала, которые могут заменить достаточно большой спектр наименований аптечных лекарств.

Не оказалось под рукой масла лаванды – смело берите с собой масло эвкалипта. В отношении многих летних травм они имеют одинаковый эффект.

Татьяна Богданова:

Масло лаванды мы можем использовать при головокружении, при тепловом или солнечном ударе – вдыхать, капнув пару капель на салфетку, и наносить на точки пульсации на кожу. Кроме того, масло лаванды поможет при ожоге от огня – просто нанесите его на поражённое место. Аналогичным действием обладает масло эвкалипта – тоже просто намажьте ожог.

Оба эти масла придут на выручку и при ожоге солнечном.

Возьмите сметану или йогурт без добавок, ароматизаторов, или кефир, добавьте туда масла эвкалипта и лаванды (количество капель непринципиально – хоть 10), получившейся смесью смажьте ожог.

«15 минут два раза в неделю». Дерматолог рассказал, сколько можно загорать

Масла лаванды и чайного дерева – хорошие антисептики и ранозаживляющие средства. Ими можно обрабатывать порезы, царапины, наносить на места ушибов.

Татьяна Богданова:

Если порез глубокий, течёт кровь, её можно быстро остановить эфирным маслом базилика сладкого.

Чистое масло нужно просто накапать на рану – 1 каплю.

Базилик обладает колоссальной способностью – повышает свёртываемость крови. Дальше уже можем накладывать бинт или жгут, и обращаться за медицинской помощью.

Эти рекомендации эффективны при использовании качественных эфирных масел – фармакопейных (медицинского назначения). Ищите именно их – они дороже тех, что мы обычно видим на прилавках, но стоит помнить, что маленького флакона хватит на несколько месяцев, как минимум.