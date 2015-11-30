15 фруктов, помогающих быстро сбросить вес

Фрукты являются для нас не только источником витаминов, питательных веществ и клетчатки, но также они могут стать прекрасной альтернативой людям, желающим сбросить лишний вес. Всё дело в том, что во фруктах содержится большой объём натуральных сахаров, которые к тому же обладают низкой калорийностью. Если вы решили сесть на диету, фрукты также помогут вам притупить чувство голода. Вам больше не придётся каждый день трястись над подсчётом количества потребляемых калорий. Перед вами список из 15 фруктов, которые помогут вам сбросить вес без ущерба для здоровья. 1. Авокадо

В авокадо содержится большое количество здоровых жиров, мононенасыщенной олеиновой кислоты и воды. Содержащиеся в авокадо здоровые жиры ускоряют метаболизм и повышают выработку тестостерона, гормона, который помогает расщеплять жиры. 2. Яблоко

Съедая по яблоку в день вы не только улучшаете своё здоровье, но и ускоряете обмен жиров в организме. Яблоки содержат большое количество растворимого волокна пектина, который сохраняет ощущение сытости и контролирует аппетит. Пектин также обладает свойством ограничения количества жиров, всасываемых в клетки организма. Таким образом, съев яблоко перед приёмом пищи, вы сможете ограничить количество всасываемых организмом жиров. Яблоки также содержат не усваиваемые организмом полифенолы и клетчатку. Они вырабатывают ферменты в толстой кишке и являются питательными веществами для полезных бактерий в организме. Баланс в микробной среде организма повышает чувство насыщения и сокращает риск ожирения. 3. Арбуз

Арбуз помогает уменьшить задержку жидкости в организме, число запоров, заболеваний кожи и способствует потере веса. Большое содержание воды в арбузе способствует повышению чувства сытости. Также арбуз является низкокалорийным продуктом. Употребление арбуза хотя бы раз в день сокращает количество жировых отложений, увеличивает всасывание здоровых жиров и препятствует возникновению боли в мышцах. 4. Груша

Груши содержат большое количество клетчатки, что препятствует возникновению запоров и способствует контролю за аппетитом. Убедитесь, что ваша пищеварительная система нормально функционирует, и груши помогут вам эффективно очистить организм и улучшат пищеварение в целом. 5. Персик

Эти фрукты помогают в очищении кишечника. Персики содержат фенолы – компоненты, которые предотвращают накопление жира в районе живота. 6. Клубника

Клубника стимулирует производство гормонов лептина и адипонектина. Эти два гормона ускоряют обмен веществ и эффективно сжигают жир. Также в клубнике содержатся противовоспалительные энзимы, которые помогают в заживлении повреждений тканей, которые вы можете получить при интенсивных тренировках в погоне за идеальной фигурой. 7. Лимон

В лимонах содержится большое количество витамина С и лимонной кислоты. Также в них содержится клетчатка, которая помогает сократить число запоров, расстройств желудка и препятствует ожирению. 8. Абрикос

Спелые абрикосы – идеальный выбор для людей, следящих за своей фигурой или тех, кто хочет сбросить пару лишних килограмм. В абрикосах содержится большое количество нерастворимых волокон, которые всасывают воду и способствуют ускорению чувства сытости в желудке. Также эти фрукты способствуют быстрому движению пищи по пищеварительному тракту и помогают поддерживать здоровье иммунной системы. В них содержится высокий процент бета-каротина, который является антиоксидантом и очень полезен для организма. 9. Кокос

В кокосах содержится масло, обладающее термогенным эффектом. Это значит, что оно может повышать температуру тела, что ведёт к ускорению метаболизма и общего потребления энергии. Это способствует более быстрой потере веса. В кокосе содержатся энзимы, который ускоряют обмен веществ в печени. Таким образом, печень контролирует уровень сахара более эффективно, предотвращая уровень сахара в крови, что напрямую связано с ожирением. В кокосе содержится много жирных кислот со средней длиной цепи, которые не накапливаются в организме в качестве жиров. Употребление кокоса в пищу с лёгкостью предотвращает переедание. 10. Гранат

В гранате содержатся антиоксиданты, которые способствуют выведению токсинов из организма. Также гранаты сокращают количество накопленного «плохого» холестерина, известного как липопротеин низкой плотности. Некоторые исследования показывают, что вещества, содержащиеся в гранате, снижают аппетит, и человек употребляет меньшее количество пищи. 11. Канталупа или мускусная дыня

Канталупа – фрукт, богатый витаминами А, В и С. Витамин А нужен для хорошего зрения, а витамин С помогает защитить организм от свободных радикалов, стимулируя белые кровяные тельца для борьбы с инфекциями. В этом фрукте содержится также и большое количество клетчатки. Все питательные вещества этого фрукта гарантируют здоровье всего организма. Здоровый организм – это правильный механизм эффективного углеводного обмена и сжигания жиров вместо их накопления. 12. Папайя

В папайе содержится энзим под названием папаин, который улучшает пищеварение и предотвращает язву желудка. Также в этом фрукте содержится большое количество витамина А и С. Включите папайю в свой рацион и вы улучшите процесс переваривания пищи и сократите уровень сахара в организме. 13. Ежевика

В ежевике огромное количество клетчатки и витамина С. Большое количество клетчатки означает, что тело будет затрачивать больше энергии на переваривание клетчатки, чем на накопление в организме сахара. Ежевику можно употреблять в качестве перекуса, т.к. она сокращает тягу к сладкому, и вы больше не будете есть печенье или другие вкусности в перерыве между приёмами пищи. 14. Черника

Чернику называют суперягодой и эффективным жиросжигателем. В ней содержатся фитонутриенты – сладкие, но низкокалорийные элементы. Употребление черники в пищу не только способствует потере веса, но также помогает вывести из организма свободные радикалы, которые приводят к раку. 15. Апельсины