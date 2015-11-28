Как определить гаджет-зависимость и требует ли она лечения

«Управдом – друг человека»— так говорили раньше. В 21 веке другом человека становится смартфон, шагомер, смарт-часы, электронные браслеты. Они делают нашу жизнь проще, но со временем мы становимся их рабами. Неужели зависимость от гаджетов становится болезнью? И можно ли ее лечить? О реальных проблемах виртуально-электронного мира говорили в ток-шоу «Такова судьба».

Друзья, мы приветствуем у нас в студии народного артиста России и представителя известной цирковой династии Эдгара Запашного. Скажите, пользуетесь ли Вы гаджетами? Помогают ли они Вам в работе или какие-то даже мешают?

Эдгар Запашный, народный артист России, дрессировщик:

Я честно вам скажу, я не подвержен этой болезни. И, наверное, это в какой-то мере отличает меня от, например, моего брата Аскольда. Аскольд очень сильно следит за всеми новинками, покупает. У него есть все: эти браслеты, шагомеры, - все то, что вы перечислили. Меня как-то судьба отводит от этого. Я этому безумно рад, но, с другой стороны, я понимаю, что основная цель этих всех гаджетов – это облегчить нашу с вами жизнь, коммуникацию между людьми. И, наверное, перебарщивая в этом, мы создаем себе многие проблемы.

Вам близкие делали когда-нибудь замечания, что «Эдгар, очень много сидишь уткнувшись в телефон» и так далее?

Эдгар Запашный:

Конечно, такое происходит. И особенно, когда ты, например, находишься один на один с человеком, и человеку очень хочется с тобой о чем-то поговорить, а ты увлечен, в буквальном смысле слова, происходящим в твоем телефоне. Такие замечания, мне кажется, мы стали друг другу на постоянной основе уже делать. В чем-то правы, а в чем-то нет. Зачастую информацию, если ты хочешь получить в реальном времени, самым близким другом твоим становится телефон.

Эдгар, а в Вашем шоу используются какие-то технические новинки, гаджеты или просто какие-то приспособления?

Эдгар Запашный:

Сейчас любое шоу, конечно, напичкано электроникой: начиная от любого музыкального инструмента и заканчивая любой видеоаппаратурой, но в большинстве случаев сейчас даже, чтобы попасть на шоу, человек уже вынужден использовать тот же интернет. Потому что продажи билетов, особенно, если ты не находишься в этом городе, а едешь, например, в Милан, ты мечтаешь попасть на концерт Робби Вильямса, по-другому у тебя шансов нет, как купить через электронный носитель. Или я как директор Большого Московского цирка сейчас все это, естественно, осознаю. Билетная система, когда билеты вручались в руки человеку, она все меньше и меньше пользуется популярностью. То есть люди все чаще пользуются электронными билетами.

Я читал в одном из исследований, что очень хороший тест сам себя проверить зависимый ты или нет – посмотреть на какую минуту после пробуждения или час человек берет телефон, чтобы проверить социальные сети и так далее. У Вас это как происходит, прямо в постели?

Эдгар Запашный:

Я сейчас часто нахожусь в таких компаниях, когда мы соберемся человек пять-шесть за столом. И правила такие: кто взялся за телефон, тот и платит.

На многих ресторанах сейчас надпись: WI-FI – нет, общайтесь между собой.

Эдгар Запашный:

Это рыночный прием, когда люди пытаются и через оригинальный такой запрет как-то привлечь внимание. Но давайте будем честны, что сейчас практически нет компаний, чтобы люди все общались. Кто-то все равно общается в это время через телефон с абсолютно виртуальным для него человеком.

Эдгар, я знаю, что есть какие-то в теории гаджеты, которые могут Вам помочь как дрессировщику. У меня, например, на моем смартфоне есть звук хлыста, есть изображение зажигалки с огнем.

Эдгар Запашный:

Если я буду использовать звук хлыста через телефон, это будет последнее, что я услышу в своей жизни.

Скажите, а вообще какие-то гаджеты существуют в общении с животными? Есть же, наверное, какие-то ошейники для котов, для собак, которых можно отследить.

Эдгар Запашный:

Я сейчас на полном серьезе тестировал на одном федеральном канале гаджет, который придумали для собак. Вешается на ошейник и якобы он является переводчиком, что тебе говорит собака.

Вы сами ведете соцстранички свои?

Эдгар Запашный:

Нет, меня нет ни в одной соцсети, я безумно этим горжусь, даже не горжусь, а радуюсь этому, потому что соцсети серьезно отвлекают тебя от нормальной жизни. С другой стороны, будет несправедливо не заметить, что я могу себе позволить, когда эти соцсети ведут за меня мои администраторы, потому что сегодня жизнь публичного артиста подразумевает под собой общение через такие электронные носители. Прежде всего поток информации, который ты хочешь донести: реклама твоих будущих шоу, комментарии и все.

Надо признаться, что все меньше людей, которые хотя бы один день могут прожить без гаджетов и без социальных сетей. У нас в студии присутствует такой человек. Это журналист Валерия Гаврушева, которая ради эксперимента 5 дней не пользовалась никакими гаджетами, социальными сетями и интернетом.

Валерия, Вы себя чувствуете героиней? Вообще, здорово, когда человек говорит: меня нет в соцсетях, – и все вокруг воспринимают, что это подвиг, он настоящий герой. Вы – героиня?

Валерия Гаврушева:

Нет, сейчас я понимаю, что нет, хотя в процессе эксперимента у меня было ощущение, что я действительно делаю что-то невероятное. Эксперимент помог мне понять, что действительно у меня начинались какие-то проблемы, причем очень вовремя поступило это редакционное задание, потому что мой телефон захламляли все больше и больше приложений, которые на деле, как оказалось, мне абсолютно не нужны.

А Вы понимаете, почему именно Вам дали это редакционное задание? Может быть, люди вокруг видели, что есть какая-то легкая проблема?

Валерия Гаврушева:

Да, видимо, все обращали внимание, что я довольно часто нахожусь с телефоном, постоянно что-то рассматриваю, что-то кому-то пишу. Хотя в большей степени это было по работе в рабочее время, но все-таки, видимо, это вызывало тревогу.

Все зависимые так говорят, Вы не волнуйтесь. Всегда все всё оправдывают работой. Давайте поймем масштабы трагедии. Чем, в принципе, Вы пользовались и от чего Вам пришлось отказаться?

Валерия Гаврушева:

Я активнее всего пользуюсь смартфоном. Также у меня планшет. Но после эксперимента я перестала им пользоваться вообще, отдала родителям.

Оказалось, что можно жить без него.

Валерия Гаврушева:

Оказалось, что для меня это вообще абсолютно ненужный девайс. Нетбук, два ноутбука: оказалось, что такого количества техники мне тоже не нужно.

А раньше Вы не подозревали, что хотя бы без одного из них можете обойтись?

Валерия Гаврушева:

Не то чтобы не подозревала. Раньше нужен был то нетбук, то ноутбук, а после эксперимента я поняла, что, в принципе, чего-то одного достаточно, потому что я осознала сколько времени у меня уходит на гаджеты.

Сколько в сутки, Вы заметили, два-три часа?

Валерия Гаврушева:

Часа три, наверное, в общей сложности, потому что, как оказалось, есть у меня такая фишка, я думаю, не только я с этим сталкиваюсь, в любой непонятной ситуации обращаешься к гуглу. То есть любой вопрос: ты услышал, что-то об удоде и уже ищешь, как выглядит удод, что это за птица, все о ней. И просто через несколько часов ты забываешь всю информацию, то есть, по сути, это не нужно.

И вот на такие какие-то мелочи: проверить почту, пришла рассылка какая-то от интернет-магазина. Ты залазишь в этот интернет-магазин и понеслась. Все эти вещи отнимают очень много времени.

Валерия, когда человек от чего-то отказывается: садится на диету, отказывается от алкоголя, сигарет, - в какой-то момент наступает ломка. Была ли такая ломка у Вас? Какие-то неприятные моменты?

Валерия Гаврушева:

Да. Ломка была, но вообще настроение ото дня в день менялось. Первый день был какой-то интерес, были какие-то трудности адаптации, и рука просто по привычке тянулась к телефону. Но, в принципе, было чем себя занять.

А вот на третий день уже началось какое-то дикое раздражение, всех людей, которые сидят в телефоне хотелось убить, ударить, вообще подойти что-то сделать. Третий день был, наверное, критичным. После чего наступила какая-то апатия.

Ваш совет: если человек хочется отказаться от всяких гаджетов, достаточно трех дней продержаться, на четвертый уже немножко «подотпустит», да?

Валерия Гаврушеваа:

Если честно, да, на четвертый день, в общем, уже «подотпустит», но, мне кажется, что к таким экспериментам нужно готовиться. Лучше почитайте, изучите какой был опыт у других.

Эдгар Запашный:

А у меня в точности до наоборот. Я буквально неделю назад добровольно со своим телефоном зашел в бассейн. Начудил. Случайно. Зашел, телефон сломался. Первые сутки руки, ноги трясутся, потому что понимаешь, что ты без связи. Наверное, кто-то там дергается. Естественно, по памяти знаю телефоны мамы, брата. Позвонил. А вот на следующий день я стал таким счастливым человеком.

Друзья, особенно несовершеннолетние зрители, не повторяйте эти подвиги без внимания взрослых. Говорят, что могут быть какие-то ужасные последствия. Это очень все опасные вещи. Но самое главное, что в эксперименте, который проводила Валерия, ни один гаджетоман не пострадал.

Мы приветствуем у нас в студии кандидата медицинских наук, доцента кафедры психотерапии Елену Тарасевич. Елена, здравствуйте! Елена, как определить человека явно гаджетозависимого. Вот Вы как профессионал можете с первого взгляда понять, что этот человек страдает болезнью? Вообще, не надуманная ли это болезнь?

Елена Тарасевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМапо:

Конечно, с первого взгляда, безусловно, нет. Если они постоянно находятся со своими гаджетами, то безусловно. Но, конечно же, если человек пожалуется и придет с жалобами и, как правило, сам человек зависимый не приходит. Приходят его родственники: близкие, родители, жены, мужья. Потому что женщины страдают зависимостью от гаджетов гораздо быстрее и заражаются этой болезнью гораздо почему-то быстрее.

Миша-FM, певец, диджей:

Я даже знаю почему. Когда ты приходишь в любой ресторан, в любое заведение, ночной клуб – ты первое, что видишь, – красавиц-девушек, и они делают вот так [селфи]. Поэтому, мне кажется, они и подвержены этому заболеванию в первую очередь.

Елена Тарасевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМапо:

Зависимость от наркомании и зависимость от гаджетов, они практически идентичны.