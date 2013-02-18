ЖЭС своевременно не расчистил крышу, и снежная глыба сильно повредила незастрахованные авто

Новости Минска. Снег, такой белый и пушистый обычно, под воздействием людской безответственности может оказаться страшной силой, сметающей все на своем пути. Минчанин Андрей Мясников знает об этом не понаслышке.

В ночь на первое февраля снежная глыба сорвалась с крыши дома по улице Пономарева, 1 и разбила его автомобиль.

Андрей Мясников:

В 9 утра вышел выезжать на работу, увидел, автомобиль вот в таком плачевном состоянии. Рядом еще стоял соседний автомобиль, людям еще больше не повезло — проломана крыша автомобиля.

Огромная масса снега целую зиму скапливалась на крыше дома № 1 и в один прекрасный момент рухнула вниз, увлекая за собой ограждения на тротуар. К счастью, никто не пострадал.

Кстати, предупреждение появилось только после происшествия. Тем не менее, без жертв не обошлось. И этими жертвами стали припаркованные возле дома автомобили...

Андрей Мясников:

К 12 появились сотрудники ЖЭСа, которые объяснили, что виновники будут найдены и будет какое-то возмещение.

Машины Андрея и его соседки, оказавшиеся под завалом, серьезно пострадали как внешне, так и внутри. К сожалению, автомобили владельцев не были застрахованы по КАСКО. Поэтому слова работников ЖЭС о материальном возмещении их очень обнадежили. Но ненадолго. Уже на следующий день директор ЖЭС-118 Николай Комаровский заявил, что в обвале виноваты не они.

Андрей Мясников:

Сотрудники ЖЭСа на мою просьбу отвечают, что виноват подрядчик, который делал крышу в данном доме.

Николай Прокофьевич уверен: обвал произошел не потому, что собралось много снега, а потому что крыша спроектирована неправильно: уж слишком она покатая и скользкая. Подрядчик, Ремонтно-строительный филиал г. Минска, тоже себя виновным не считает. Кровлю они ремонтировали в соответствии с требованием заказчика – ЖРЭО Первомайского р-на. А в ЖРЭО убеждены, что виноват ЖЭС, который не почистил крышу от снега. В общем, без лопаты не разобраться...

Андрей Мясников:

Суть к тому сводится, что никто не может дать точный ответ, кто виновен в данной ситуации.

Получается какой-то заколдованный бюрократический треугольник из ЖЭС, ЖРЭО и подрядчика. И в углах этого треугольника - загнанные владельцы автомобилей, пытающиеся добиться от чиновников вразумительного ответа на вопрос: кому предъявлять иск?

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае гражданину необходимо успокоиться и обращаться с исковым заявлением именно к эксплуатирующей организации, которая обслуживает данный жилой дом.

Перед этим Андрею Мясникову следует определить размер ущерба. Конечно, не самостоятельно...

Елена Мойсейчик, юрист:

Для этого ему необходимо обратиться либо в экспертную организацию, либо в любую другую организацию, которая занимается оценкой такого причиненного вреда. Как только будет получено данное заключение, у него будет определена уже стоимость ущерба и, соответственно, он вправе взыскивать ее с эксплуатирующей организации.

То есть Андрею Мясникову не надо вступать в бесполезные споры с коммунальными службами. Пора перейти к делу: провести экспертизу и написать заявление в ЖЭС с требованием возместить ущерб. И пусть коммунальщики сами разбираются, кто из них виноват и кто ответит, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.