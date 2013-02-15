Полная антисанитария, грязь и паразиты - в таких условиях в Минске делают колбасу

Новости Беларуси. Подпольный цех по производству колбасных изделий обнаружен в Минске. Нелегальный предприниматель - пятидесятилетний минчанин. Техническое разрешение на производство варёной колбасы у мужчины закончилось в 2011 году. Продлевать его предприниматель не спешил.

В арендованные помещения для производства «варёных деликатесов» не пускали даже санэпидемстанцию, ссылаясь на реконструкцию. Как оказалось, причины «скрываться» были. Полная антисанитария, грязь и паразиты — именно такую картину увидели прибывшие на место сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД Минска:

Даже колбаса, собственно, которая производилась, оставляла желать лучшего, натуральной из ингредиентов которой была всего лишь свиная шкура и отруби. Все остальное – эмульгаторы, эмульсия, добавки, усилители вкуса и так далее. Местом сбыта данной продукции являлся крупный оптовый рынок на территории города Минска, располагавшийся на улице Тимирязева.