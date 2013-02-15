Водитель, сбивший насмерть мальчика, получил 4 года колонии-поселения и лишение водительских прав на 5 лет

Новости Беларуси. 4 года колонии-поселения и лишение прав на 5 лет. Сегодня в Минске огласили приговор водителю, который насмерть сбил школьника.

Судебный процесс завершился буквально час назад. Адвокат мужчины еще до судебного заседания заявил, что будет обжаловать приговор в случае признания виновным его подзащитного. Это можно сделать в течение 10 дней. Родственники погибшего мальчика воздержались от оценок после оглашения решения суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас подсудимый остается под стражей. Суд, несмотря на смягчающие обстоятельства (водитель выплатил 200 миллионов рублей матери ребенка), учел и прошлые заслуги виновника трагедии: водил машину без прав, оставлял место ДТП и превышал скорость.

Адвокат подсудимого еще до судебного заседания заявил, что будет обжаловать приговор в случае признания виновным его подзащитного.

К слову, своей вины в содеянном мужчина не видит. В последнем слове он заявил, что будет оказывать помощь семье мальчика вне зависимости от решения суда.

Из последнего слова подсудимого:

«Все, кто видит во мне только преступника, хладнокровно идущего к этому, похоже, все 37 лет своей жизни, хладнокровно заехавшего к школе с умыслом убить ребенка... Те, кто ожидает признания вины в практически преднамеренном убийстве — не дождутся этого никогда. Я не преступник...»

Ксения Кобаса, адвокат потерпевшей стороны:

Я лично пока не могу дать вам оценку этому приговору. Я выскажу позицию своих доверителей, если они мне позволят.

В момент оглашения приговора судья отметила вину школы. Со стороны руководства надлежащего контроля за детьми не было. Суд уже направил обращение в Администрацию Фрунзенского района. Адвокат подсудимого прокомментировал приговор, как «суровый», сославшись на то, что у самого виновника ДТП - жена и двое маленьких детей.

Игорь Попковский, адвокат обвиняемой стороны:

Мы через 5 дней получим копию приговора, тогда сможем оценить, проверим протокол судебного заседания, и очень аргументировано и подробно составим конституционную жалобу. Мне очень жаль, что суд не учел даже мнение потерпевших, ведь потерпевшие не настаивали на строгом наказании.

Алла Ванкович, бабушка погибшего ребенка:

Я одно могу сказать. Внука мне не вернуть никакими силами. А о приговоре - я ничего на сегодняшний день не могу сказать, все нужно обдумать.