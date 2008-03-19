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Выбор компенсации - право потребителя

19 марта 2008 10:23
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Купил туфли, а они развалились чуть ли не через день. Когда пошел в магазин, мне предложили отремонтировать их за счет продавца. А на мое требование вернуть деньги, ответили, что сделать этого не могут. Они правы?

Комментирует юрист Григорий Бузо:

Продавцы неправы. Статья 19 Закона <О защите прав потребителей> предусматривает, что потребитель в случае приобретения товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; соразмерного уменьшения покупной цены товара; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов по устранению недостатков товара. Так что выбирать, как поступить в этом случае, может только потребитель, то есть вы.
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