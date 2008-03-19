Выбор компенсации - право потребителя

<STRONG>Я - секретарь в унитарном предприятии. Целый день мне приходится работать на компьютере. Является ли работа за компьютером вредным условием труда? Какие льготы положены по законодательству? <BR><BR></STRONG><EM>Отвечает юрист Екатерина Орловская:</EM> <BR><BR>Вредными считаются условия труда, подтвержденные результатами аттестации рабочего места, то есть результатами лабораторных измерений, которые подтверждают превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (в случае с ЭВМ - это уровень электромагнитного и ионизирующего излучения; качество изображения - яркость, блесткость и т.д.; уровень статического электричества; ионизация воздуха; статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические локальные перегрузки мышц кистей рук; выделение вредных веществ из элементов конструкции и радиокомпонентов и т.п.). Кроме того, работник считается занятым во вредных условиях труда в том случае, если работает под воздействием вредных факторов не менее 80% рабочего времени. <BR><BR>Требования и условия труда при работе с компьютером в том числе антропометрические размеры рабочего места, продолжительность непрерывной работы с компьютером, периодичность и организация обязательных пауз для отдыха и т.д. регламентируются санитарными правилами и нормами СанПиН 9-131 РБ 2000 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычеслительным машинам и организации работы" (далее - правила). <BR><BR>Указанными правилами, в частности, предусматриваются обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры профессиональных пользователей ЭВМ. Так же правилами запрещено использовать на всех видах работ, связанных с использованием ЭВМ, труд женщин со времени установления беременности и в период кормления грудью. <BR><BR>Следует заметить, что при условии соблюдения требований вышеназванных правил, а так же при условии, что оборудование соответствует требованиям гигиенических нормативов (т.е. не является морально устаревшим, не лицензионным и т.д.) - работа с ЭВМ, скорее всего, не будет считаться работой во вредных условиях труда. <BR><BR>Однако, если вы по каким-то причинам считаете, что условия труда на вашем рабочем месте не соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, то, в соответствии со ст.222 Трудового Кодекса Республики Беларусь, вы вправе потребовать от нанимателя проведения аттестации рабочего места и, в случае подтверждения вредных условий труда, приведения их в соответствие с требованиями правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм, либо, если это невозможно, - установленных законом компенсаций за работу во вредных условиях труда (ст.225 ТК РБ). В свою очередь, обеспечение условий труда, соответствующих требованиям техники безопасности и производственной санитарии; проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; постоянный контроль за уровнями опасных и вредных производственных факторов и другие мероприятия по охране труда вменены в обязанности нанимателю статьей 226 ТК РБ.
<STRONG>Мы с женой уже на пенсии. Все нажитое имущество хотим оставить взрослым детям. Скажите, а как лучше поступить: написать одно завещание на двоих или на каждого отдельно? И еще: объясните, в чем разница между дарением и завещанием. <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская: <BR></EM><BR>По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает свое имущество другой стороне (одаряемому). При этом имущество, на которое составлен договор дарения, переходит к одаряемому с момента подписания договора. Как правило, дарение обратной силы не имеет. То есть, передав свое имущество по договору дарения, вы перестанете быть его владельцами немедленно, но расторгнуть его можно по обоюдному согласию сторон в нотариальной конторе, а если согласия нет, то через суд. <BR><BR>Завещание - это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. То есть наследники получат наследство после смерти завещателя. Независимо от количества наследников обычно составляется одно завещание, в котором расписываются доли завещанного имущества. Если было написано несколько завещаний, действительным будет признано последнее (согласно дате написания).
<STRONG>Я слышала, что не так давно были ужесточены требования к информации, которая должна указываться на упаковке продуктов. Так ли это?</STRONG> <BR><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM> <BR><BR>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь внёс ряд изменений и дополнений в стандарт, устанавливающий требования к информации для потребителя, которая в обязательном порядке должна содержаться на пищевых продуктах отечественного и импортного производства, реализуемых на территории Беларуси (СТБ-1100-2007. Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требования). Стандарт, вступивший в силу 1 октября 2007 года, обязывает производителя, а в некоторых случаях и продавца, указывать на упаковке продуктов не только срок годности, но и дату их изготовления. Из маркировки пищевых продуктов изъято определение "экологически чистый", а термины "витаминизированный" и "без консервантов" могут использоваться лишь при наличии у изготовителей соответствующего подтверждения Минздрава Республики Беларусь. В соответствии со стандартом, обязательной становится информация о содержании в продуктах генетически модифицированных компонентов, биологически активных добавок и ароматизаторов. Кроме того, стандарт запрещает использовать уменьшительные наименования продуктов. Например, "Творожок". Вся информация для потребителя должна наноситься шрифтом высотой не менее 2-х миллиметров на контрастном фоне.
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