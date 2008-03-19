Дарить или завещать?

Мы с женой уже на пенсии. Все нажитое имущество хотим оставить взрослым детям. Скажите, а как лучше поступить: написать одно завещание на двоих или на каждого отдельно? И еще: объясните, в чем разница между дарением и завещанием.
Комментирует юрист Тамара Козловская:
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает свое имущество другой стороне (одаряемому). При этом имущество, на которое составлен договор дарения, переходит к одаряемому с момента подписания договора. Как правило, дарение обратной силы не имеет. То есть, передав свое имущество по договору дарения, вы перестанете быть его владельцами немедленно, но расторгнуть его можно по обоюдному согласию сторон в нотариальной конторе, а если согласия нет, то через суд.
Завещание - это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. То есть наследники получат наследство после смерти завещателя. Независимо от количества наследников обычно составляется одно завещание, в котором расписываются доли завещанного имущества. Если было написано несколько завещаний, действительным будет признано последнее (согласно дате написания).