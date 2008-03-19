Дарить или завещать?

Ремонт - за счет коммунальных платежей

<STRONG>Для ремонта нашего подъезда в домоуправлении предлагают собрать деньги. Правильно ли это? Что ЖКХ должно делать в домах без дополнительной оплаты? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Тамара Козловская:</EM> <BR><BR>В соответствии с п.8 гл.2 Инструкции "О порядке оплаты населением жилищно-коммунальных услуг", утверждённой постановлением Министерства ЖКХ РБ от 24 мая 2004 года №13, техобслуживание (ТО) жилого дома включает затраты на текущее содержание дома и придомовой территории. Коммунальные службы за счёт средств на ТО, оплачиваемых гражданами, обязаны производить ТО и ремонт строительных конструкций, инженерных систем, находящихся в общем пользовании, вспомогательных помещений и объектов благоустройства дворов. Текущий ремонт в подъездах (каждые 5 лет) должен производится не за счёт жильцов, а на средства, ежемесячно отчисляемые ими на ТО. <BR><BR>Также за счёт ТО устраняются протекания крыши, кровля очищается от мусора и грязи. Ликвидируются неисправности, повреждения, промерзание стен квартиры, в случае если они возникли не по вине жильца. Устраняются последствия аварий, например, при засорении канализации и подтоплении подвального помещения после устранения причины засорения должна производиться уборка подвального помещения с последующей дезинфекцией. <BR><BR>Кроме того, техобслуживание предусматривает: <BR>- замену неисправных электрических ламп накаливания придомового освещения, у входа в подъезд, на всех лестничных площадках и в подвальном помещении; <BR>- санитарную уборку вспомогательных помещений (лестничных площадок и придомовой территории), очистку вентиляционных шахт, мусоропровода и его дезинфекция; <BR>- ремонт дверей подъездов (если жильцы не заключили со сторонними организациями договор на установку металлических дверей с переговорным устройством), а также других дверей во вспомогательные помещения; <BR>- замену разбитых стёкол, стеклоблоков и балконных дверей в подъездах, ремонт и утепление чердачных перекрытий, остекление чердачных окон; <BR>- ремонт и утепление бойлеров, замену и ремонт запорной арматуры.