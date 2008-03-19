Вся информация - на упаковке
Я слышала, что не так давно были ужесточены требования к информации, которая должна указываться на упаковке продуктов. Так ли это?
Комментирует юрист Григорий Бузо:
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь внёс ряд изменений и дополнений в стандарт, устанавливающий требования к информации для потребителя, которая в обязательном порядке должна содержаться на пищевых продуктах отечественного и импортного производства, реализуемых на территории Беларуси (СТБ-1100-2007. Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требования). Стандарт, вступивший в силу 1 октября 2007 года, обязывает производителя, а в некоторых случаях и продавца, указывать на упаковке продуктов не только срок годности, но и дату их изготовления. Из маркировки пищевых продуктов изъято определение "экологически чистый", а термины "витаминизированный" и "без консервантов" могут использоваться лишь при наличии у изготовителей соответствующего подтверждения Минздрава Республики Беларусь. В соответствии со стандартом, обязательной становится информация о содержании в продуктах генетически модифицированных компонентов, биологически активных добавок и ароматизаторов. Кроме того, стандарт запрещает использовать уменьшительные наименования продуктов. Например, "Творожок". Вся информация для потребителя должна наноситься шрифтом высотой не менее 2-х миллиметров на контрастном фоне.