Льготы участникам войны - сохранены
У меня есть вопрос по поводу своей сестры. Какие льготы отменены участникам Великой Отечественной войны, проживающим вместе с детьми-пенсионерами? Недавно сестре позвонил бухгалтер их кооперативного дома: вы лишаетесь льгот по оплате жилья, так как с вами живет дочь.
Комментирует юрист Тамара Козловская:
Участникам Великой Отечественной войны сохранены все льготы. Ваша сестра имеет право на 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных метров общей площади; на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, пользование лифтами) в пределах утвержденных норм потребления. Если она проживает в доме без центрального отопления - за топливо, приобретаемое в пределах норм, положена 50-процентная скидка. На членов семьи вашей сестры льготы не распространяются.