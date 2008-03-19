Невестку наследства не лишить

Охрана обуви - забота посетителей?

<STRONG>Моя дочь в минувшую субботу пошла с приятельницей на каток, что возле Дворца спорта. Обувь оставили возле бортика в пакете. Вроде присматривали сначала, а потом кинулись - нет обуви. Подошли к охраннику, а он говорит, что это не единичный случай, бывает до 10 случаев кражи в неделю. Детей приходилось иногда на такси домой отвозить, потому что не было возможности сообщить родителям. <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует администратор катка Василий Буенков:</EM> <BR><BR>Если люди берут у нас коньки, мы берём на хранение обувь, а тем, кто приходит со своими коньками, мы рекомендуем носить заплечные рюкзачки с обувью и кататься с ними. Но, в основном граждане, уповая на человеческую порядочность оставляют обувь возле скамеек и бортиков. Авось никто не тронет. Администрация же за сохранность вещей ответственности не несёт. Слишком посетителей много: Каждые выходные к нам приходит порядка тысячи человек, вместо положенных пятисот. <BR><BR><EM>Как нам пояснили в администрации Центрального района</EM>, поскольку место отдыха находится в центре города, камеры хранения здесь устанавливать нельзя. Это, мол, испортит внешний облик столицы. Но в планах уже городской администрации решение этой проблемы видится в ином свете. Возможно, в недалёком будущем каток будет располагаться под навесом, и оборудован по полной программе. То есть с камерами хранения, раздевалками, туалетами. Надеемся, скоро этот уголок нашего города приобретен не только европейский вид, но и соответствующий сервис.