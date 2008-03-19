Невестку наследства не лишить
Мой сын собирается жениться. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы невестка претендовала на мою квартиру, в которой прописан и сын. Скажите, можно ли оформить брачный договор таким образом, чтобы она в случае чего не претендовала на мое жилье?
Комментирует юрист Екатерина Орловская:
Брачный договор может гарантировать сохранность вашего имущества в случае развода сына и его будущей жены. А в случае, если с сыном что-то случится, лишить ее доли наследства он не сможет. Наследниками первой очереди являются родители, дети и супруги, то есть и ваша будущая невестка.