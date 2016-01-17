В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на 2016 год: что они предусматривают?

Новости Беларуси. В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на 2016 год. Всего в списке около 40 документов. А вот предложений было куда больше — около 130.

С инициативой выступали депутаты, госорганы, научные организации. В итоге самый насыщенный — экономический блок. Только в «бюджетном пакете» 9 законопроектов.

Впрочем, о социальной сфере традиционно не забыли. Изменения коснутся социального обслуживания, сферы ЖКХ.

Новшества есть для семей, воспитывающих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предусматриваются достаточно интересные дополнительные пособия. В частности, это касается пособий родителям, которые воспитывают двоих детей. Когда один ребенок до 3-х лет, а второй от 3-х до 18 лет, родителям дополнительно выплачивается 50% бюджета прожиточного минимума.

Мы планируем внести изменения, касающиеся разрешения дополнительной работы родителям, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. На сегодняшний момент они не имеют права подработки. Мы же хотим предложить разрешение не полной, а частичной занятости – до 50%. То есть на полставки родители могут подрабатывать. Это тоже поможет улучшить материальное состояние этих семей.