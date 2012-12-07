За взрывы петард детьми в Беларуси штрафуют родителей

Новости Витебска. Взрывоопасные игрушки. Охоту на торговцев нелегальной пиротехникой открыли витебские правоохранители. Предприимчивые торговцы - нелегалы ухитряются продавать травмоопасные игрушки даже детям. Оперативники уже конфисковали первые партии пиротехники. Есть и первые жертвы некачественных фейерверков.

Салюты, ракетницы и петарды. 34 упаковки на 12 миллионов рублей. Все эту пиротехнику без сертификатов изъяли в одном из торговых центров.

На прилавках открытого рынка бенгальские огни и хлопушки. Найти нелегальную пиротехнику не просто даже оперативнику в штатском. Продавцы боятся штрафов – до 10 базовых с конфискацией товара.

Продавать из-под полы все-таки ухитряются. При этом цена за нелегальный товар зачастую сильно завышена. К сожалению, у таких нерадивых торговцев купить пиротехнику могут даже дети. Кстати, за взрывы, например, петард, детьми штрафуют родителей.

Валерий Ершов, зам. начальника Первомайского РОВД, начальник милиции общественной безопасности:

На виду гирлянды, а из-под полы могут продать и петарды, также некоторые привозят из России, потом знакомым начинают перепродавать, дети в школах берут у родителей и реализуют своим же сверстникам.

В Витебске несколько торговых точек, где можно приобрести пиротехнику с сертификатами. На ней обязательно будет инструкция с правилами безопасности.

Марина Асветинская, продавец:

Есть довольно дорогие пиротехнические изделия, и не каждый может их приобрести. И из-под полы продают, но качество может не соответствовать.

Взрыв некачественной пиротехники может обернуться трагедией. Первые жертвы уже есть. Молодой оршанец при запуске пиротехнической ракеты получил огнестрельные раны лица.

Наталья Шлыкова, старший инспектор Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома:

Был зафиксирован факт, когда человек в результате взрыва пиротехнического изделия получил телесные повреждения.

В широком ассортименте нелегальная пиротехника появится ближе к Новому Году. Торговцы начнут массово сбывать свой товар. Чтобы фейерверки не испортили праздников, специалисты советуют выбирать взрывоопасные игрушки осторожно и не пренебрегать инструкцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.