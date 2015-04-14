Новости Беларуси. 14 законопроектов одобрили сегодня на девятой сессии Совета Республики. В частности, сенаторы ратифицировали изменения в белорусско-российском межправительственном соглашении о предоставлении экспортного кредита для строительства Белорусской АЭС. Такие поправки вносились из-за изменения статуса станции: из госучреждения – в республиканское унитарное предприятие.

Также в Совете Республики единогласно проголосовали за договор с Молдовой о передаче осужденных. Документ подписан в Кишиневе 24 сентября 2014 года.

Гражданин одной из стран, который совершил преступление на территории другого государства, подписавшего этот документ, может быть передан для отбывания наказания второй стороне уже после вынесения приговора.

Основанием для этого может быть заявление самого осужденного, его близких родственников, законного представителя или адвоката, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Михневич, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь - начальник криминалистической милиции:

По состоянию на 13 апреля 2015 года в Республике Беларусь отбывают наказание 16 граждан Республики Молдова, осужденных к лишению свободы судами Республики Беларусь. По информации департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции Республики Молдова, граждане Республики Беларусь в исправительных учреждениях Молдовы не содержатся.