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У владельца минского Интернет-магазина изъяли ноутбуки и комплектующие к ним на общую сумму около Br3 млрд

03 апреля 2015 11:02
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Новости Беларуси. У владельца столичного Интернет-магазина правоохранители изъяли ноутбуки и комплектующие к ним на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Техника хранилась без документов, подтверждающих законность их приобретения.

Установлено, что закупки производились в России и странах Евросоюза. Ноутбуки ввозились в Беларусь якобы для личного пользования, но реализовывались через Интернет-магазин без контрольных знаков, соответственно, без уплаты необходимых налогов. Дальнейшую судьбу изъятой техники решит суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Интернет-магазины

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