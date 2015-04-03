У владельца минского Интернет-магазина изъяли ноутбуки и комплектующие к ним на общую сумму около Br3 млрд

Новости Беларуси. У владельца столичного Интернет-магазина правоохранители изъяли ноутбуки и комплектующие к ним на общую сумму около 3 миллиардов рублей. Техника хранилась без документов, подтверждающих законность их приобретения.

Установлено, что закупки производились в России и странах Евросоюза. Ноутбуки ввозились в Беларусь якобы для личного пользования, но реализовывались через Интернет-магазин без контрольных знаков, соответственно, без уплаты необходимых налогов. Дальнейшую судьбу изъятой техники решит суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.