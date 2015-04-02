Михаил Мясникович: Все более важное значение приобретает вопрос унификации законодательства

Новости Беларуси. Законотворческий сезон стартовал и у сенаторов. На открытии очередной сессии председатель Совета Республики отметил, что вопросы создания общего рынка без изъятий и ограничений в Евразийском экономическом союзе должны решаться быстрее. В частности, необходимо убирать барьеры во взаимной торговле.

Однако остается много нерешенных вопросов в формировании рынка услуг и валютных отношений. И сейчас необходимо гармонизировать законодательства Беларуси и стран участниц ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Все более важное значение приобретает вопрос унификации законодательства. Во многом это наш участок работы. Но в Евразийском экономическом союзе парламентское измерение отсутствует. Хотя это вовсе не означает, что Совет Республики должен стоять в стороне и не заниматься приведением национального законодательства в соответствии с нормами договора о Евразийском экономическом союзе, гармонизацией и унификацией белорусских нормативно-правовых актов законодательства стран-участниц договора.

Одним из ключевых моментов остается система работа с обращениями граждан. Председатель Совета Республики отметил, что ее структура не нуждается в кардинальной ломке, но ее необходимо совершенствовать. Количество обращений верхнюю палату парламента снижается. По-прежнему актуальными остаются вопросы улучшения жилищных условий, строительства и приватизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.