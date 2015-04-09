Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли «Закон о коррупции». Разработать этот документ с учетом нововведений и вынести его на рассмотрение общественности в июле поручил глава государства.

На протяжении нескольких месяцев проводился так называемый «общественный» совет. Им было рассмотрено около 300 замечаний и предложений. Многие учтены в документе.

Так, если чиновник дискредитировал себя на прежнем месте, он больше не сможет занимать ответственный пост. Жаркие споры вызвал пункт законопроекта, согласно которому один близкий родственник не может работать в непосредственном подчинении другому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Базовый принцип непосредственной подчиненности остается. Это классика уголовного права, классика законодательства, классика трудового права. Это же относится и к воинским правоотношениям. Самое главное – мы будем ставить вопрос о том, чтобы чиновник, который необоснованно получил имущество, вернул его. А если он это не сделает самостоятельно, то мы будем требовать от него в судебном порядке. Это, видимо, самое главное, до сих пор этого еще не было.

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Определено понятие, как изымается незаконно нажитое имущество, которое человек не может подтвердить, законное приобретение того или иного имущества, своим заработком и какими-то доходами.

Всего парламентарии рассмотрели сегодня 5 законопроектов и ратифицировали 8 соглашений. Палата представителей утвердила изменения в документ о российском кредите на строительство Белорусской АЭС. Это позволит осуществлять беспрепятственное финансирование.

Также в первом чтении депутаты внесли поправки в закон «О внешней трудовой миграции».

В документе прописаны порядок и условия работы иммигрантов, их права и обязанности, а также права и обязанности нанимателей.