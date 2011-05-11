В сервисном центре мастер обманул минчанина, заявив, что его случай – не гарантийный

Минчанин Алексей Кунцевич купил автомобиль Suzuki у официального дилера в салоне. Однако при возникновении проблем с коробкой передач сервисный центр отказался ремонтировать авто по гарантии.

Алексей Кунцевич:

Не прошло и года, как возникли проблемы при переключении коробки передач. Машина дергается, шумит, неправильно работает коробка передач.

Сперва Алексей был спокоен, ведь автомобиль он приобрел у официального дилера в салоне. Поскольку машина находилась на гарантийном обслуживании, мужчина тотчас же отправился в один из фирменных сервисных центров Suzuki.

Алексей Кунцевич:

Мастер сказал: «Изношен диск сцепления и это не гарантийный случай, приготовьтесь к тому, что вы будете оплачивать стоимость работ и запчастей».

К подобному заявлению Алексей отнесся с недоверием и решил обратиться к независимому специалисту для оценки состояния автомобиля.

Валерий Веремей, ведущий эксперт ООО «ПравитЭксперт»:

Была проведена экспертиза транспортного средства Suzuki, в результате которой было определено, что сцепление данного автомобиля находится в рабочем исправном состоянии. Дефект заключается в том, что отсутствует связь между блоком управления и блоком переключения коробки передач. Данный дефект является гарантийным.

Эксперт выявил другую неисправность в машине, нежели автоцентр. Олег проконсультировался с юристами и, приложив заключение экспертизы, отправил письменную претензию в адрес сервисного центра с просьбой провести бесплатный ремонт автомобиля. На что последовал ответ, увы, с отказом.

Александр Сидоров, заместитель директора ОО «Белавтоконтинент»:

Экспертиза была проведена не в полном объеме, она была проведена без снятия коробки передач с автомобиля и без ее дефектовки. Признать такую экспертизу мы не можем.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Когда потребитель сталкивается с нежеланием сервисного центра либо продавца проводить гарантийный ремонт проданного товара и в случае получения письменного отказа в удовлетворении требований о безвозмездном устранении недостатков в проданном товаре, потребителю ничего не остается, как обратиться с иском в суд.

В настоящее время по делу Алексея и его автомобиля идет судебный процесс, в ходе которого, возможно, будет назначена дополнительная экспертиза.

Александр Сидоров:

Если заключение судьи будет провести независимую экспертизу, мы проведем эту экспертизу. Экспертиза всё покажет.

Мы не можем утверждать, что сервисный центр отказал Олегу в гарантийном ремонте автомобиля в целях экономии. В любом случае конфликт сторон разрешит суд. Очевидно одно, что ни именитые бренды, ни официальные автосервисы не являются абсолютной гарантией качества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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