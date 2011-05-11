Полностью перейти на экономичное освещение в Европе планируется через полтора года, в соседней России электрические лампочки исчезнут с прилавков магазинов уже к 2014. Но, не успев еще в полной мере оценить все преимущества использования энергосберегающих ламп, многие граждане уже столкнулись и с некоторыми трудностями — куда же их сдавать для утилизации, ведь энергосберегающие лампочки содержат ртуть?

Дмитрий Коцуба:

В энергосберегающих лампах содержится ртуть. Их нельзя выбрасывать в обычную мусорку. Позвонил в ЖЭС — там отказались принять. Попытки найти приемные пункты в городе не увенчались успехом. Где же их принимают?

В каждой лампе, образно выражаясь, заложена мина замедленного действия с зарядом ртути. В настоящее время в республике существует четыре организации, две из них в Минске, которые утилизируют ртутьсодержащие изделия. Промышленные предприятия без проблем решают вопрос с утилизацией. А вот как поступать простым обывателям — пока непонятно. Может быть, как в Европе, сдавать их в магазины?

Татьяна Будяк, заведующая секцией магазина:

Пока мы не можем достойно ответить на этот вопрос покупателям. Нужно создать такие условия, чтобы покупателю было выгодно принести эту лампочку либо в магазин, либо в ЖЭС, а не выбросить ее в мусорное ведро.

Дмитрий Коцуба:

В стандартной энергосберегающей лампе содержится от 3 до 5 миллиграммов ртути. Это в 400 раз меньше, чем в обычном ртутном градуснике. Но даже не смотря на столь малое содержание ядовитого вещества, из-за повреждения только одной такой лампочки возможно превышение предельно допустимой концентрации ртути в 160 раз!

Вадим Михайловский, заведующий отделением надзора за санитарной охраной почв и благоустройства территорий Минского городского центра гигиены и эпидемиологи:

Ртуть, попадая в организм человека, нарушает ферментный обмен, разрушает мембраны клеток. Прежде всего, влияет на центральную нервную систему, а также на состояние желудочно-кишечного тракта, выводящих систем — почек и печени.

Если такое бытовое ЧП произойдет дома, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии готовы выехать по заявке граждан и измерить уровень концентрации паров ртути в помещении.

Дмитрий Коцуба после долгих поисков нашел организацию, которая готова принять вышедшие из строя лампочки. Данное предприятие находится в Гатово, то есть за Минском. Но поедет ли туда рядовой гражданин с двумя-тремя лампочками?

Дмитрий Тюшко, начальник отдела заготовки и сбыта УП «Белцветмет»:

«Белцветмет» принимает от населения приборы, содержащие ртуть, которые утратили потребительские свойства. Сюда относятся медицинские термометры и другие медицинские приборы, находящиеся в быту.

Мы убедились, что с приемом на утилизацию медицинских градусников никаких проблем. А вот с ртутьсодержащими лампами ситуация пока неоднозначная. Как нам сообщили, в инструкции не прописано, а значит, и заявлять о том, находится ли прием этих приборов в компетенции предприятия, пока не собираются. Хотя 1-2 штуки у вас примут, как приняли у меня.

Ольга Сазонова, заместитель начальника Управления по обращению с отходами Министерства природы и охраны окружающей среды:

В 2009 году Министерство природы разработало комплекс мер по совершенствованию организации сбора и обезвреживания ртути и ртутьсодержащих отходов. В рамках выполнения комплекса мер Министерство промышленности обязано создать пункты сбора ртути и ртутьсодержащих приборов, в том числе ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих термометров в каждом административном районе.

Дмитрий Тюшко:

Мы предложили принимать лампы от населения в местах реализации этих ламп. Также решается вопрос о сборе данных ламп на заводах-изготовителях.

На наш взгляд, было бы разумнее, удобнее и экономичнее сдавать использованные лампочки в свой ЖЭС. Далее их можно было бы переадресовать в ЖРЭО, потом централизованно отправлять на переработку уже на завод-изготовитель либо на тот же «Белцветмет» в Гатово. Кстати, вопросы с утилизацией есть не только у граждан, но и руководства городских предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Королев, начальник технического отдела УП «Мингорсвет»:

В последнее время начали применяться компактные люминесцентные лампы. Они, в отличие от обычных, содержат пластмассовый цоколь. И их не перерабатывают обычные установки для утилизации ртутных ламп. С 2008 года мы их просто собираем и складируем.

Всего для освещения города, к примеру, применяется около 10 тысяч люминесцентных ламп. За два года эксплуатации уже несколько тысяч тех, что с пластмассовым цоколем, лежит в складских помещениях «Мингорсвета». Плюс десятки тысяч лампочек у граждан. Через три года их будет сотни тысяч, через десять — миллионы.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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