Можно ли сдать или обменять надувной матрас, который лопнул через 2 месяца после покупки?

Надувной матрас Ирины Пигулевской спустя 60 дней, точнее ночей, после покупки из плоского матраса превратился в настоящий воздушный шар.

Ирина Пигулевская:

Посреди ночи, во время сна лопнула сначала одна секция, через пару дней — вторая, потом — третья секция. Когда она горбом встала, спать стало просто невозможно. Так как мой молодой человек довольно-таки тяжелый, то лопалось именно под ним, а не подо мной.

Похоже, внутренние швы той половины матраса, на которой спал молодой человек Ирины, не выдержали нагрузки. Матрас вздулся. Хотя, согласно инструкции, надувная кровать рассчитана на 273 кг. Сложив вес Ирины в 48 кг и вес ее молодого человека в 97 кг, получается всего 145.

Ирина Пигулевская:

Мы предложили обменять ее или вернуть деньги. Категорично был сразу отказ. Гарантия давалась два дня, как ни странно.

В том, что на матрас продавец установил гарантию сроком в два дня, нет ничего странного. В инструкции, которая прилагалась к товару, производитель не определил гарантийный период, следовательно, продавец имел полное право назначить ее самостоятельно.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Законодательство о защите прав потребителей определяет перечень товаров, на которые производитель обязан установить гарантийный срок эксплуатации товара. Матрас относится к тому виду товаров, на которые производитель не обязан установить гарантийный срок его эксплуатации. Таким образом, продавец, установив гарантийный срок в два дня, не нарушает законодательство о защите прав потребителей.

Несмотря на то, что у Ирины нет гарантийного талона, она вправе вернуть деньги, потраченные на матрас, или заменить его на новый. Но лишь при одном условии: девушке придется доказать наличие в нем производственного брака. Ведь матрас мог вздуться из-за неправильной эксплуатации.

Сергей Федорец:

Поскольку гарантийный срок, установленный продавцом, истек, законодательство возлагает на потребителя обязанность по доказыванию наличия недостатков в данном товаре. Если в результате экспертизы будет установлено, что данный товар является некачественным, потребитель вправе требовать расторжения договора купли-продажи и возврата стоимости некачественного товара.

Далее план действий Ирины прост: девушке необходимо отправить письменную претензию в адрес продавца и приложить заключение эксперта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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