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В преддверии Международного женского дня на границе все чаще встречается цветочная контрабанда

05 марта 2013 14:19
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Новости Беларуси.  В преддверии 8 марта таможенники все чаще задерживают цветочный контрабандный груз. Не стал исключением и этот день.

Более 2 тысяч букетов изъято на белорусско-польской границе. Фура ехала из Чехии в Москву. В пункте пропуска «Берестовица» во время досмотра был обнаружен незаявленный груз. Стоимость изъятых цветов почти четверть миллиарда рублей. И это уже седьмой случай за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
В настоящий момент ведется административный процесс, в случае установления лиц, причастных к незаконному перемещению, они, несомненно, будут привлечены к административной ответственности.  В предпраздничные дни это характерное правонарушение, в настоящий момент на таможенных постах гродненской таможни это уже 7 нарушение. Всего сумма задержанных цветов составила почти 2 миллиарда рублей.

Тем временем, фуры с цветами скопились на литовско-белорусской границе. Своей очереди в пункте «Мядининкай» с литовской стороны  постоянно ожидают  до 450 тягачей. Машины, которые направляются  в Беларусь, Россию и другие страны, местами стоят даже в три линии. При этом -  не менее суток.

Как отмечают литовские эксперты, из-за простоя большегрузного транспорта  привлекательность Литвы как транзитного государства снижается, а убытки для водителей грузовиков за сутки составляют порядка 30 евро.

# Контрабанда # Криминал # Фотофакт # Виктор Гуреев

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