В преддверии Международного женского дня на границе все чаще встречается цветочная контрабанда

Новости Беларуси. В преддверии 8 марта таможенники все чаще задерживают цветочный контрабандный груз. Не стал исключением и этот день.

Более 2 тысяч букетов изъято на белорусско-польской границе. Фура ехала из Чехии в Москву. В пункте пропуска «Берестовица» во время досмотра был обнаружен незаявленный груз. Стоимость изъятых цветов почти четверть миллиарда рублей. И это уже седьмой случай за две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

В настоящий момент ведется административный процесс, в случае установления лиц, причастных к незаконному перемещению, они, несомненно, будут привлечены к административной ответственности. В предпраздничные дни это характерное правонарушение, в настоящий момент на таможенных постах гродненской таможни это уже 7 нарушение. Всего сумма задержанных цветов составила почти 2 миллиарда рублей.

Тем временем, фуры с цветами скопились на литовско-белорусской границе. Своей очереди в пункте «Мядининкай» с литовской стороны постоянно ожидают до 450 тягачей. Машины, которые направляются в Беларусь, Россию и другие страны, местами стоят даже в три линии. При этом - не менее суток.

Как отмечают литовские эксперты, из-за простоя большегрузного транспорта привлекательность Литвы как транзитного государства снижается, а убытки для водителей грузовиков за сутки составляют порядка 30 евро.