В Минске под видом индийских ковриков продают изношенное индийское тряпье

Дабы привнести в повседневную жизнь немного восточных мотивов, Ольга и ее муж решили приобрести коврики индийского происхождения с символичным названием фирмы-производителя «Danubio» в достаточно солидном гипермаркете «Материк».

Ольга Кухарева:

Купили два коврика тканевых, чтобы застилать диван вместо покрывала. Пришли домой вечером, расстелили. Хотели получить удовольствие от такой красоты, а обнаружили, что они плохо пахнут, как бы машинным маслом.

Было решено постирать коврик, согласно инструкции, при температуре 30 градусов. Сказано — сделано, постирали! И каково же было удивление, когда от стирки запах, может, и пропал, но коврик краше не стал.

Ольга Кухарева:

Когда достали из машинки, обнаружили, что он совершенно не имеет вида, образовались дыры, он потерял местами цвет.

К тому же, несмотря на то что он не был в употреблении, на некоторых участках коврика обнаружились разводы и жирные пятна. Откуда — спрашивается? Пользоваться этим ковриком девушка не захотела, поэтому решила вернуть его в магазин, предварительно написав заявление.

Ольга Кухарева:

Магазин рассмотрел это заявление в течение недели и прислал нам письмо. В письменном виде дал ответ, что это изделие по предварительному анализу качества, который провели их товароведы и маркетологи, изделие хорошее, качественное, а тот вид, которое оно имеет, это последствие неправильного ухода за ним.

Но ведь уход производился в строгом соответствии указаниям на этикетке! Тогда же наша героиня не растерялась — взяла коврик и занесла в независимую экспертизу. От заключения эксперта в шок пришли даже мы.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

При проведении экспертизы ковриков были установлены следующие дефекты: слабая утяжка нитей в изделии; второе — изделие было изготовлено из трикотажных полотен, бывших в употреблении; третий дефект — нестойкий краситель. На некоторых лоскутах были обнаружены застарелые пятна, которые образовались на этих лоскутах еще до изготовления этих ковриков. Это говорит о том, что данное изделие кустарного производства является некачественным.

Еще неизвестно, откуда это тряпье попало в магазин на прилавок. Может, это тряпье ранее принадлежало нищим из индийских трущоб? А ведь на этот коврик садились не только взрослые, но и София, дочь Ольги. А что, если бы поползав по грязной вещи, девочка подхватила бы серьезную заморскую инфекцию?

Ольга Кухарева:

Изделия сами по себе недорогие, но неприятен тот факт, что мы ничего не нарушили, мы то его даже не эксплуатировали, просто предварительно постирали перед использованием, даже не успели попользоваться.

Мы обратились к администрации магазина «Материк». Давать комментарий такой негативной программе, как «Добро пожаловаться», они отказались, но сообщили нам о том, что девушке будут возвращены деньги. Вот только сомнительные коврики по-прежнему лежали на прилавке магазина. Нам пообещали, что партия будет снята с продажи.

Геннадий Богдан:

Если потребитель напишет заявление в контролирующую организацию, то это заявление может являться основанием для проведения проверки и последующего наказания руководства магазина.

Оказалось, что у Ольги был повод вернуть товар в магазин еще до экспертизы. Ведь этикетка к коврикам прилагалась на английском языке.

Геннадий Богдан:

Непредставление информации на русском или белорусском языке является основанием для расторжения договора купли-продажи.

Помните: когда покупаете изделие на непонятном вам языке, есть очень большая вероятность того, что на самом деле приобретаете совсем не то изделие, о котором думаете. Как в случае с Ольгой, под видом безобидного коврика может продаваться изношенное индийское тряпье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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