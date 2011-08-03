10-летний мальчик жил в наркопритоне вместе с папой

Когда в квартиру внезапно ворвались оперативники, 10-летний Артем Ткаченко от страха забился в угол комнаты. Папа мальчика и двое его компаньонов лежали на полу в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.

Светлана Кабкова, пресс-офицер Центрального РУВД г. Минска:

В квартире находились посторонние лица, которые проживают там около двух месяцев. Все ранее судимые. Все находились в состоянии наркотического опьянения. Экстракционный опиум изготавливали и потребляли.

Разбросанные шприцы, мак, пустые склянки-банки — типичный притон наркоманов. Как ребенок мог здесь жить и что кушать, тяжело даже представить. В квартире кроме пачки соли и шести бутылок уксуса ничего не было. На нерадивого отца и его сотоварищей надели наручники, Артема же немедленно доставили в социально-педагогический центр.

Светлана Кабкова:

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении отца ребенка по части 1, ст. 328 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров” Угловного Кодекса Республики Беларусь. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за содержание притона.

В настоящее время Артем постепенно приходит в себя, антисанитарные условия, валяющиеся повсюду шприцы, крики одурманенных наркоманов — в прошлом. И у малыша, наконец, появилось полноценное питание, здоровый сон, игрушки и много друзей.

Анна Филимонова, директор ГУО «Социально-педагогический центр Центрального района»:

Ребенок чувствует себя нормально, с ним провели работу психологи. Кушает хорошо, общается с детьми.

Артем уже знает слово «наркотики», но пока не понимает, что это такое. Зато мальчик уже точно усвоил для себя, что это страшная болезнь, от которой страдает его папа.

Артем Ткаченко:

Хочу, чтоб папа поправился, чтоб он вернулся и забрал меня.

К сожалению, мамы Артема давно нет в живых, а папе оказалось не под силу создать счастливое детство для своего сына. Сейчас готовятся документы в органы опеки о лишении его родительских прав. Скорее всего, отцом он скоро перестанет быть. Как, вероятно, и свободным человеком. Ему грозит тюремный срок за организацию и содержание наркопритона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Филимонова:

Если родители исправляются и находят в себе силы изменить свою жизнь, в том числе жизнь ребенка, ребенок возвращается в семью. Если же такое не удается, мы ищем для ребенка подходящую приемную семью.

Будем верить в то, что отец Артема сделает все возможное, чтобы изменить свою жизнь, научится справляться со своими слабостями, хотя бы только потому, что у него есть сын, который любит его несмотря ни на что.

Артем Ткаченко:

Папа у меня самый лучший, он умный, сильный.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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