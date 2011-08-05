Осторожно! В минских домах нашествие блох

Современные светские львицы, держа на руках декоративных собачек, даже не подозревают, откуда возникла такая традиция. Европейские мадмуазели, фрау и леди любили держать в руках маленьких псов и горностаев, отнюдь не для красоты и гламура. Маленькие зверьки служили своим хозяйкам живыми блохоловками.

Известно, что у собак температура тела выше, чем у людей. Теплолюбивые блохи немедленно устремлялись на бедных животных.

Сегодня против блох работает развитая химическая индустрия. Но навсегда избавиться от насекомых-мучителей человечеству так и не удалось. 6-му Путепроводному переулку в Минске грозит настоящее блошиное нашествие.

Анжела Карачун:

Моя дочь пошла выносить мусор. Приходит домой в истерике, говорит: «Мама, пока я выносила мусор, у меня все ноги были черные прямо в подъезде, все в блохах».

Жильцы в панике. В подвал заходить никто не решается. Ведь там обитает целое полчище блох, и они вот-вот начнут наступление на квартиры.

Анжела Карачун:

Позвонила в домоуправление. Мне сказали, что надоели со своими блохами. Тогда я позвонила в санстанцию — тоже никакой реакции.

Почему вдруг на дом свалилась блошиная напасть, жильцы знают. Всему виной бездомные коты, у которых есть даже свой отдельный вход в подвал.

Анжела Карачун:

Там дырку эту надо забивать, выгонять котов и тогда травить. Этого ничего не делалось.

Оказывается, санстанция, куда обращались покусанные жильцы за помощью, не оказывает подобные услуги. Единственная в Минске государственная организация, которая занимается проведением дезинсекционных работ, то есть уничтожением насекомых, — это Центр профилактической дезинфекции. Именно с данным предприятием у каждого минского ЖЭСа заключен договор на обработку подвальных помещений против насекомых. Если же паразиты завелись у вас в квартире, то специалисты также готовы придти вам на помощь, но уже за деньги.

Светлана Лободенко, заместитель главного врача УП «Центр профилактической дезинфекции»:

Звоните в ЖЭС, если это касается подвальных помещений. Если там вы не находите взаимопонимания, звоните нам, в Центр профилактической дезинфекции. Стоимость услуг, которые мы оказываем населению, например, для однокомнатной квартиры — около 8 тысяч, самое большое — для индивидуального дома более 200 кв. м — 42 тысячи.

Блохи размножаются с огромной скоростью. Общее количество яиц, откладываемых одной особью, достигает 450 штук. Эти паразиты прекрасно прыгают — в отличие от таракана блоху невозможно прихлопнуть ладошкой или тапком. При этом блохи еще и кусаются.

Жанна Жданович, врач-дерматовенеролог УЗ «Минский областной кожно-венерологический диспансер»:

Укусы насекомых, в том числе и блох, вызывают заболевание, называемое флебототермией, которое проявляется сыпью и зудом. Зуд бывает различной интенсивности — от легкого до выраженного, особенно у детей и людей, склонных к аллергии.

Врачи напоминают, что блохи могут быть переносчиками возбудителей около 25 заболеваний. Между тем, такие смертоносные болезни, как тиф и чума, распространялись в свое время с такой скоростью только потому, что люди не смогли провести масштабную борьбу с блохами. К счастью, наука не стоит на месте.

Светлана Лободенко:

У нас имеется четыре специализированных установки — бензиновые и одна электрическая установка. Если заявок очень много, мы делаем обработки вручную, у нас есть опрыскиватели. Мы никогда не делаем вторую обработку одним и тем же препаратом для того, чтобы не возникла привыкаемость и резистентность насекомых к препарату.

На вопрос: куда исчезли тараканы из наших квартир, дезинфекторы отвечают: в природе всё закономерно. И дело вовсе не в генетически модифицированных продуктах или в излучении мобильников.

Светлана Лободенко:

Как происходит круговорот воды в природе, точно так и с насекомыми. Не бывает свободной биологической ниши. Стала меньше численность тараканов, появились клопы.

Блохи, тараканы, клопы... Увы, полностью уничтожить вредных насекомых невозможно. Остается лишь держать в рамках их численность. В центре профилактической дезинфекции нам пообещали, что на борьбу с блохами в 6-й Путепроводный переулок незамедлительно будут отправлены специалисты. Но стоит учитывать, что никакие химические обработки не смогут избавить наши дома от блох до тех пор, пока в подвалах будут жить бродячие животные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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