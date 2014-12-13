Минск: семью с ребенком коммунальщики выселяют из квартиры на улицу

Если вам не хватает денег купить квартиру – стройте воздушные замки. Герои этого сюжета о замке не мечтают, но, похоже, скоро их замки в квартире буду принудительно вскрыты, а вещи вынесены на улицу.

Беда не приходит одна. С этой народной мудростью семья Березовских знакома не понаслышке. Все началось три года назад, когда скончался любимый всеми домочадцами отец и дедушка. Но потеря близкого человека не единственная, выпавшая на долю семейства.

Вот уже три года они борются за свою квартиру, которую не сегодня так завтра у них отнимут коммунальные службы.

Татьяна Березовская:

Дело в том, что квартира предоставлялась от ЖЭСа 63 моему отчиму вместе с семьей, то есть моей мамой, моей младшей сестрой и мной. Мы заселились сюда, он работал сантехником в ЖЭСе, ему предоставили это жильё, мы проживаем здесь с 1982 года, в этом году он это жилье получил. Здесь я пошла в первый класс, вышла замуж, родила двоих детей и до сих пор живу.

На данный момент в этой квартире проживают: Татьяна с мужем и их малолетняя дочь, которая пошла в третий класс.

Другого жилья у них нет, но коммунальщиков сей факт не сильно беспокоит, ведь закон есть закон. Да к тому же, если бы женщина приходилась бы родной дочерью покойному, разговор был бы совершенно другим. А так у неё не осталось выбора, кроме как заключить договор найма с ЖРЭО, хоть это и не сильно помогло.

Татьяна Березовская:

Со мной заключили договор найма и предложили мне вынужденное строительство, так как договор найма заключают только на три года. Я тут же стала на вынужденное строительство, когда я становилась на вынужденное строительство, спросила, что будет, если я за это время не построю себе жилье, мне ответили, что договор найма предусмотрен до 10 лет.

Тогда эти слова женщину успокоили, но три года плавно подходили к концу, а строительство нового жилого помещения так и не начиналось. Татьяна тешила себя надеждой об отсрочке, но снова все пошло не по сценарию.

Татьяна Березовская:

До февраля этого года все было нормально, но потом сказали, что договор найма не продлевается, и мы вас выселим без предоставления жилья. Куда мы не обращались, везде отфутболивают как мячик. Говорят, что могут с несовершеннолетним ребенком выселить на улицу по закону.

Михаил Шкурдюк, юрист:

В случае смерти нанимателя служебного жилого помещения государственного жилищного фонда, с одним из совершеннолетних членов семьи умершего заключается договор найма сроком до трех лет. После истечения срока действия данного договора все граждане, зарегистрированные в этой квартире, подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, включая и малолетних детей.

И если поначалу и были какие-то лазейки, дабы сохранить квартиру, то и они, в конечном итоге, растаяли как дым.

Подписей соседей оказалось недостаточно для решения квартирного вопроса, но ситуация накалилась до предела в тот момент, когда в своем почтовом ящике Березовские увидели письмо, в котором и был вынесен окончательный приговор.

Николай Березовский:

Нам пришло письмо, что в течение трех дней мы должны выселиться с малолетним ребенком на улицу, так как нам некуда выселяться, мы обращались во все инстанции куда можно, последняя наша надежда — через телевидение донести. Я не знаю, куда нам идти. Жилья у нас нет.

У ЖРЭО, прокураторы и Мингорисполкома один ответ – с вещами на выход.

Татьяна Березовская:

Никто мне ничего не объясняет, говорят, что по закону они имеют право выселить нас с малолетним ребенком.

Неужели уже ничего нельзя сделать, и семья Березовских будет вынуждена влачить жалкое существование на улице?

Михаил Шкурдюк, юрист:

Что касается конкретной ситуации, я бы мог посоветовать предъявить встречный иск истцу, который выселяет их из данного жилого помещения. О признании за ними (членами семьи умершего работника) о признании за ними права на приватизацию данного жилого помещения на том основании, что они являются членами семьи умершего работника, но при условии, что докажут что у них имеются такие основания в судебном порядке.

Теперь Березовским остается только подавать встречный иск и ждать чуда.

Будем надеяться, что судебный процесс для них увенчается успехом, ведь на их долю выпало и так немало страданий. А чем все это дело закончится, мы обязательно расскажем позднее.

В общем, все в руках Березовских. Если семья убедит судью в своей правоте, то очень возможно, что служебные квадратные метры станут родными. Чего мы им и желаем.