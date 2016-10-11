В минском доме из-за подключения отопления залило несколько подъездов

Новости Беларуси. Отопительный сезон стартовал в Беларуси. Завершается подключение батарей в жилом секторе. На очереди офисы и предприятия.

Однако, начало горячей поры для энергетиков не обошлось и без коммунальных проблем.

Так, с приходом долгожданного тепла из-за неисправности труб затопило сразу несколько подъездов столичного дома. Подобные случаи были и в других городах.

Все смешалось в доме Курлович, Белых и многих других. Начало отопительного сезона для них обернулось потерями.

Юлия Матяш, СТВ:

С третьего по первый этажи сразу в 2 подъездах истории практически одинаковые. На полу еще не высохли лужи, а штукатурка на потолке еле держится.

Такие последствия наступили аккурат после включения отопления.

Дом старый, послевоенной постройки. Как утверждают жильцы, капитального ремонта почти за 60 лет здесь не было.

Елена Белая, житель Минска:

Открываю дверь – пар валит, не могу понять в чём дело, потому что свет отключен. 5 сантиметров воды – плавает всё, потолок обвален, всё кусками валяется.

Труба вышла из строя в разгар дня, когда большинство, в том числе и Елена, были на работе.

Но даже те, кто присутствовал, уберечь жилище от потопа не смогли.

Сначала с углов потекли маленькие ручейки, спустя мгновенье – целые потоки, причем кипятка.

Максим Курлович, житель Минска:

Здесь лилось всё. Я выходил в коридор к соседям, я просто был как будто бы из душа.

Такие гейзеры, по словам жильцов, били больше часа, только потом воду перекрыли. За это время ее в квартирах набралось столько, что выливать пришлось ведрами прямо из окон.

А прямо с потолка сыпалась пыль и штукатурка.

Максим Курлович:

А теперь я на самом деле боюсь провалиться просто вниз.

Сегодня трубу подлатали и даже дали отопление. Всю ночь здесь устраняли последствия непогоды.

11 октября приходили специалисты оценить ущерб.

Житель Минска:

Всё открытое, ничего к зиме не подготовили, труба совсем непонятно куда течёт и что там делается – вода до сих пор отсюда льётся.

Схожий случай был и Могилеве. Во время ремонтных работ строители повредили трубу на чердаке, а сантехники при подключении отопления не проверили. Дом пока остался без тепла, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Маргарита Титова, начальник ЖЭУ №6 Могилева:

Ведутся ремонтные работы по устранению аварии, чтобы дать тепло людям в дом.

Коммунальные работники обещают вот-вот проблему решить.