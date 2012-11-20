В кинотеатрах Беларуси запретили пить пиво и снимать пиратское видео

Новости Беларуси. Распитие алкогольных напитков в кинотеатрах страны запрещено. В силу вступило постановление Совета министров. Также зрителям запрещается приносить в места показа фильмов аудио-, видеозаписывающую аппаратуру, огнестрельное оружие, опасные вещества и предметы, а также посещать места показа с животными.

Сухой закон в белорусских кинотеатрах теперь стоит на крепкой правительственной платформе. В силу вступило постановление Совета Министров, которое оставило распитие спиртных напитков в кинозоне вне зоны закона. Напрашивается вопрос, разве раньше было можно?

Кинотеатр, как общественное место, давно включен в антиалкогольную программу. Из ноу-хау: вето на фото-видеосъемку, нельзя приносить огнестрельное оружие, недопустимы и киносеансы в компании с домашними животными. Странно, что во внушительном списке «запретов априори» не нашлось место курению. Выходит, что не запрещено, то разрешено? Парадокс. Отдельный пункт касательно поведения зрителей. К слову, они сами иногда оказываются на страже порядка.

Татьяна Коктыш, заместитель директора кинотеатра «Беларусь»:

Были случаи, что и зрители вызывали милицию. Приезжала милиция – выводили правонарушителей из зала.

А вот и первые подводные камни. Проносить фото-видеоаппарутуру нельзя — а камер хранения, чтобы ее оставить — нет. Разговоры по телефону под запретом — но от этого звонков не меньше, спиртное приносить нельзя — но за всеми не уследишь.

Наталья Черепенько, дежурный кинозала кинотеатра «Беларусь»:

Мы не имеем право обыскивать сумки..

Наша съемочная группа решила сама отправиться в разведку. Первое, что видим, а точнее слышим, вовсе не трейлер, а звук рвущихся пачек чипсов.

Дальше — больше. 13.50. Дневной сеанс вопреки нормативным правилам ломает представление о самых «хлебных» по нарушениям выходным. Девушки не пожелали остаться в баре кинотеатра, а расположились в зрительном зале. Сумка как скатерть самобранка — и пластиковые стаканы с пивом под соответствующую закуску. Наши героини были крайне удивлены, узнав, что за это застолье грозит внушительный штраф.

По сути, с принятием постановления ничего не изменилось. Сеансы по-прежнему проходят под аккомпанемент шуршащих пачек, срочные звонки не остаются без ответа. Да и перепутавших кинотеатр с баром никто не остановит на входе. Правда, эта проблема уже шире законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.