В доме №160 по улице Маяковского в Минске до сих пор не топят, люди спят в одежде и накрываются двумя одеялами

Ничто не согревает лучше, чем мысль о том, что кому-то еще холоднее. Жителям дома №160 по улице Маяковского от этой мысли не легче. Кто-то уже сменил шерстяной свитер на легкую домашнюю майку, а кто-то все еще не в состоянии утром высунуться из-под двух одеял.

Начался отопительный сезон. Однако тепло к ветерану труда Елене Евстатьевой из 56 квартиры придет, похоже, нескоро.

Елена Евстатьева:

Когда мы обращались к инженеру, он сказал, что отопление не готово, потому что не сварены трубы, по которым идет теплая вода.

Кто не пережил капитальный ремонт, не знает жизни. Не знают жизни – в прямом смысле – 7 месяцев все жители дома номер 160. Силами специалистов Минскремстрой меняется сантехника, отопительное оборудование, окна, электропроводка и тому подобное. Казалось бы, живи и радуйся. Однако трудно радоваться, когда в квартире чуть теплее, чем на улице.

Елена Евстатьева:

Обращались, и нам сказали, что только в ноябре включат отопление, если сварят трубы и если у них будет второй сварочный аппарат.

Итак, всему виной сварочный аппарат, которого днем с огнем не сыщешь. А в это время температура за окном медленно, но верно опускается. Жители дома не могут понять, почему отопительное оборудование нельзя было поменять летом.

Елена Евстатьева:

Представляете, как нам холодно? Мы накрываемся двумя-тремя одеялами.

Нельзя сказать, что жители дома впали в зимнюю спячку и спокойно остывают. Куда только они ни обращались.

Анатолий Яковлев:

В ЖРЭО нам говорят, что в ЖЭС должны подключить, а ЖЭС отнекивается тем, что дом на капремонте, и они к нему отношения не имеют, что отопление должны делать те, кто делает капремонт. В результате замкнутый круг.

Елена Мойсейчик, юрист ОО «Правозащита»:

Потребителям необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию, которая непосредственно заключила договор на капитальный ремонт с Минскремстрой. Соответственно, потребовать копию данного договора, потому что все работы, которые проводятся, напрямую касаются данных жильцов, также копию производства отопительных работ.

Странно, что график производственных работ, предоставленный на обозрение всем желающим, оказался весь в помарках. Изначально отопительную систему собирались менять в декабре, а потом какая-то сердобольная душа исправила 12 месяц на 10.

Но октябрь заканчивается, а батареи холодные. Поэтому, не ожидая от ремонтников ничего путного, Елена Альбертовна решила вопрос радикально.

Елена Евстатьева:

Мне мой сын принес электрообогреватель, который поедает очень много энергии. И в основном греет только в одной комнате, а в остальных комнатах и кухне очень холодно.

Зато станет жарко, когда из рассчетно-справочного центра пришлют платежку за коммунальные услуги. В частности, за потребление электроэнергии. Отопительные приборы особо прожоливы, и киловатты поглощают с усердием, однако юристы утверждают, что деньги за электроэнергию можно взыскать.

Елена Мойсейчик, юрист ОО «Правозащита»:

В дальнейшем жильцы вправе предъявлять претензию с последующим обращением с иском в суд. Более того, вправе заявить в судебном порядке в возмещении всех своих убытков.

Учитывая тот факт, что в стране еще не было прецедентов, когда коммунальщики компенсировали потраченную на обогрев помещения электроэнергию, маловероятно, что Елене Альбертовне, как и прочим жителям дома удастся это сделать. Поэтому остается радоваться, что, по крайней мере, в платежках нет графы за отопление.