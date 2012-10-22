СТВ сняло сюжет после обращения на форуме: как многодетной семье получить жилье?

Один ребенок — не ребенок, два ребенка — пол ребенка, три ребенка — целый ребенок! Минчане Вадим и Вита Владимиренко план перевыполнили... В июне мама Вита и папа Вадим своей трехлетней дочке Инне подарили еще трех сестричек: Софию, Николь, Александру.

Вадим Владимиренко:

Доктор Ковалёв говорит: «На УЗИ были?» Мы говорим, что были, двойня там. Он сидел передо мной, я смотрю на экран, думаю: «А что-то многовато там». А доктор говорит: «Не угадали, тройня там!»

Ну, это был шок повальный, у всех: у меня, у жены. Ну, я так: «Где, два, там и три».

Процесс воспитания тройни невозможно хлопотный. И заметьте, несинхронный. Но, что называется, своя ноша не в тягость. Тем более, что государство оказывает многодетным семьям серьезную поддержку.

Вадим Владимиренко:

Первый вопрос: «Какие льготы при рождении тройни?»

Льгот множество: от бесплатного питания и подгузников до социальной няни и жилья. Пересказать все не позволяет хронометраж программы.

Вадим Владимиренко:

Конечно, в нашей стране льгот для многодетных семей очень много. Такого количества льгот, как у нас, в Беларуси, не сущестует нигде в Европе: и пособия, и льготы на питание.

Но что насчет квартиры?

Полезная жилая площадь однокомнатной квартирки Владимиренко составляет 16,8 квадратных метров. Это менее чем три метра на человека. И ничего, что четыре человечка совсем маленькие.

Вита Владимиренко:

Хотела начать с того, что они недоношенные, что здоровье у нас никудышное. Вот выписка из роддома. И группа здоровья у нас II – III, и получается группа риска по патологии ЦНС и бронхиальная астма, проще говоря, у нас лёгочная недостаточность.

Даже имеющие одного ребенка, многие мамы в силу отсутствия колясочных и узких лестничных пролетов вынуждены отказывать детям в прогулке. Что же говорить о этом случае? Когда деткам клинически показан свежий воздух?

Вита Владимиренко:

7 этаж, лифт малюсенький, коляска огромная, чтобы спустить её с 7-го на 1-й этаж, там нужна мужская сила. Плюс ещё и поднять обратно – уходит у нас около часа.

В силу неимоверной занятности мама круглосуточно занимается малышами, а папа работает с 9 утра до 9 вечера, молодые счастливые родители не имеют возможности узнать, положены ли им какие-то льготы в области жилья.

Марина Авсянникова, адвокат:

Указом президента от 29 ноября 2005 года № 565 предусматривается получение так называемого жилья социального пользования из государственного жилого фонда.

Для этого семье Владимиренко, собрав необходимые справки, следует обратится в администрацию своего района с просьбой поставить их на очередь на получение социального жилья.

Марина Авсянникова, адвокат:

Следующий способ, наверное, самый распространённый, самый желаемый – это, естественно, будучи нуждающимся и состоя на учёте в улучшении жилищных условий, претендовать на получение, на строительство жилья либо покупку.

В этой области государство предлагает действительно серьезную финансовую поддержку.

Марина Авсянникова, адвокат:

Прежде всего, это предусмотренное указом президента РБ от 16 января 2012 года №13 льготное кредитование.

Чтобы многодетная семья Владимиренко получила данное кредитование, ей также, как и в случае с социальным жильем, следует обратиться в администрацию своего района с заявлением о включении их в списки для предоставления внеочередного льготного кредита.

Марина Авсянникова, адвокат:

Данный кредит предоставляется льготой на 40 лет под 1 % за пользование денежным кредитом.

Более того, многодетные семьи имеют право получать субсидию.

Субсидия, согласно постановлению Совета министров от 30 апреля 2002 года №555, - безвозмездная государственная поддержка в виде денежной суммы, которая не должна в совокупности с чеком на жильё превышать 70 % от стоимости жилья.

В общем, если серьезно подойти к вопросу, то счастье многодетной семьи станет более полным и комфортным. Ну а детские улыбки и смех скрасят любые жизненные неурядицы...