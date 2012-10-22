Соседи затопили минчанку фекалиями, но наказать кого-либо ей будет сложно

Квартира в новом доме – мечта каждого. Минчанка Раиса Черных свою мечту воплотила в многоэтажке на улице Папанина, 18. Отличный район, прекрасный дом, заветная квартира, живи и радуйся... До поры до времени. Час икс наступил для Раисы, когда ее затопили.

Раиса Черных:

Вода была на сантиметра на три, может, больше во всех комнатах. С фекалиями. Было затопление через канализацию. Это невозможно передать, что здесь было. Я два дня не ела ничего, все здесь убирала.

Этот случай уже третий за последние 9 месяцев. Впервые сантехники пришли по вызову к Раисе Владимировне в мае 2011 года. А ведь в свою квартиру женщина вложила не только душу, но и деньги.

Раиса Черных:

Мне пришлось продать свою машину хорошую, Ауди А4, чтобы сделать ремонт в квартире. Ремонт делался на всю оставшуюся жизнь.

Никогда нельзя хвастаться перед соседями, сколько денег было вложено в ремонт. Раиса и не хвасталась, но все, что называется, течет, все изменяется. Именно течь и внесла серьезные изменения в жизнь женщины и квартиры.

Раиса Черных:

Ламинат весь убрала, но он уже непригоден, чтобы его класть. Вот здесь, посмотрите, уже появился грибок. Как мне его убрать, я не знаю.

Примечательно, что сантехники из аварийной бригады сказали Раисе Владимировне, что, очередное затопление не за горами. Хотя, по утверждению представителей «Минскстроя», вся система канализации смонтирована по проекту. Так кто же виноват?

Александр Кречко, замначальника инвестиционного управления ГПО «Минскстрой»:

Первое затопление, напомню, произошло в период ремонта. Понятно, что товарищество собственников стремилось сохранить лифт, и где-то они отключали, лифты не работали. И, видимо, с верхних этажей уже их строители, которых нанимали жильцы, сливали, сбрасывали строительный мусор в стояк.

Раиса Черных:

Кгда первый раз залили, сказали, что будут собирать деньги со всех, кто надо мной живет. Мол, это они виноваты. Памперсы бросают в унитаз и все такое. Но никто мне ничего не возместил, ни первый раз, ни второй.

И это понятно, не станешь же ходить по квартирам и требовать деньги на ремонт. А если и станешь, то маловероятно, что кто-то даст хоть копейку... В любом случае, сперва надо разобраться, нет ли вины строителей.

Шкурдюк Михаил, адвокат:

Я бы посоветовал данной гражданке обратиться в какую-либо специализированную проектную организацию, которая занимается проектированием эксплуатации систем канализации, чтобы они осуществили обследование данной квартиры, дали свое заключение.

Заключение строителей будет отправной точкой для дальнейших действий Раисы Черных.

Шкурдюк Михаил, адвокат:

Если будет установлено, что нет никаких недостатков в системе канализации, значит, тогда данной гражданке будет необходимо обратиться в суд для того, чтобы взыскать ущерб, причиненный, допустим, конкретными жильцами.

Согласитесь, заставить соседей признать тот факт, что они засорили канализацию, непросто. Не станешь же им предъявлять то, что сантехники изъяли из канализационной трубы... Вряд ли опознание и идентификация пройдут успешно. Разве что генетическая экспертиза поможет. Так что Раисе Черных остается только надеяться, что экспертиза обнаружит и признает брак строителей.