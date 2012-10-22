ИП «Киселевич» снова «кинул» на деньги минчан. Сколько еще человек попадется на его удочку?

Решив приобрести новый мобильный телефон, минчанка Елена Тонис долго не раздумывала, где. С рук опасно, в салонах дорого... Прямой путь в интернет магазин. Достойный вариант был найден скоро...

Елена Стонис:

Там была ссылка на один сайт, и вот на этом сайте под заказ молодой человек привозил телефоны. Конечно, насторожила такая низкая цена. Но у него вся продукция на долларов 50-40 дешевле, в зависимости от наименования.

Правду говорят: «Не тот богат, кто цены накручивает, а тот, кто сделки прокручивает». Именно прокручивает. Низкая цена обрадовала Елену, а должна была насторожить... Елена позвонила по указанным на сайте телефонам, и уже через непродолжительное время в квартиру вошел молодой человек с договором, но почему-то без товара...

Елена Стонис:

По договору глазами пробежалась вроде бы. Нашла там пункт «в случае невыполнения сроков». Прочитала, какие санкции с его стороны, какие санкции с моей стороны. Вроде хорошо, я не юрист, придраться не к чему. Ну, и как говорится, слона-то я и не заметила.

Странно, что бумажка волновала Елену больше, нежели сам телефон. Да, она не обратила внимание на то, что договор разрешал поставщику в одностороннем порядке изменять цену.

Елена Стонис:

А он мне сказал, так это ухмыляясь, немножко поставщик поменял стоимость. Вы должны доплатить шесть миллионов двести. Я просто сразу потеряла дар речи, просто потому что такой наглости я вообще не ожидала.

При начальной, заявленной на сайте цене телефона в 4 млн. 505 тыс. рублей, ИП Киселевич спустя 120 часов потребовал за тот же телефон 7.700.000. Что это? Глупость, инфляция, жадность?

Федорец Сергей, адвокат:

Данный пункт противоречит Гражданскому кодексу, и здесь потребитель вправе обратиться с иском в суд о расторжении договора купли-продажи в связи с изменением существенных условий договора.

Елена Стонис:

В этот же день он мне звонит и говорит. Так и так. Что же будем делать с телефоном. Я говорю, приезжайте, привозите документы, привозите телефон.

Однако ни о каких документах, тем более о телефоне, ИП «Киселевич» и слышать не хотел. Он категорически требовал сначала деньги, то есть доплата в 6 миллионов, потом товар. Елена после таких слов обратилась в милицию, где и узнала, что гражданин Киселевич имеет судимость, и прежде занимался мошенничеством.

Героем нашей программы злополучный предприниматель становится в третий раз. И, заметим, только в этом году.

Елена Стонис:

Фирма свеженькая. Видимо, парень промышляет не так уж и давно. Была ссылка с крупного торгового портала на этот сайт.

Подозрительно, нечего сказать. Мы решили связаться по телефону с Игорем Киселевичем, дабы узнать, когда будут документы, подтверждающие изменение цены телефона.

Елена Стонис (телефонный разговор):

Але. Здравствуйте. Звоню по поводу телефона.

Счет-фактуры я вам предоставлю в суде, когда мы там с вами увидимся. Вы оплатите сначала, а основание я вам предоставлю.

Звучит более чем самоуверенно. А из уст человека, чье имя еще недавно фигурировало в материалах уголовного дела, и вовсе нагло. Но может, Киселевич все же имеет право на деньги Елены?

Федорец Сергей, адвокат:

Если же, согласно условиям договора цена товара меняется, причем меняется она существенно, то в данной ситуации предприниматель не имеет право изменять в одностороннем порядке изменять существенно условия договора.

Интересно, что сайт действует и по сей день. Каталог товаров включает в себя не только телефоны, но и практически всю бытовую технику известных брендов. Сколько еще покупателей попадется на удочку ИП «Киселевича»?