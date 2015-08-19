Новости Беларуси. В Беларуси владельцы агроусадеб получили право на декретный отпуск и пособие на ребенка. Соответствующий указ подписал президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее подобными возможностями обладали лишь индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и ремесленники, которые сами устанавливают размер отчислений в Фонд социальной защиты населения.

Теперь этот список пополнили и те, кто занимается агроэкотуризмом. Отныне на период ухода за ребенком в возрасте до трех лет они могут приостановить свою трудовую деятельность, оформив в соответствии с законом социальный отпуск с выплатой пособия.