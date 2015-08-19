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Белорусским военнослужащим доплатят за продление контракта

19 августа 2015 08:00
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Новости Беларуси. Военнослужащим доплатят за продление контракта. Президент подписал указ о  выплатах контрактникам и военнослужащим, имеющим специальные звания.  

В указе прописана такая мера стимулирования, как выплата единовременного денежного вознаграждения при заключении второго и последующих контрактов либо его продлении на новый срок.

Для заключивших либо продливших контракт от 3 до 5 лет предусмотрена выплата в 10 базовых окладов, на 5 лет и более — 35 базовых окладов.

Действие указа не распространяется на военнослужащих срочной военной службы и курсантов учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Армия Беларуси

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