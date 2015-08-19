Белорусским военнослужащим доплатят за продление контракта

Новости Беларуси. Военнослужащим доплатят за продление контракта. Президент подписал указ о выплатах контрактникам и военнослужащим, имеющим специальные звания.

В указе прописана такая мера стимулирования, как выплата единовременного денежного вознаграждения при заключении второго и последующих контрактов либо его продлении на новый срок.

Для заключивших либо продливших контракт от 3 до 5 лет предусмотрена выплата в 10 базовых окладов, на 5 лет и более — 35 базовых окладов.

Действие указа не распространяется на военнослужащих срочной военной службы и курсантов учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.