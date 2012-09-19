Из общепита Беларуси исчезнет алюминиевая посуда и появятся сувениры и меню на иностранных языках

Новости Беларуси. В белорусском общепите запретят использовать алюминиевую посуду и приборы. Это предусмотрено постановлением Министерства торговли. Кроме того будет изменена классификация торговых объектов. Так на категории «люкс», «высшая», «первая» и «вторая» подразделяются только рестораны, кафе и бары. Столовые относятся к третьей. А все остальные не имеют категорий.

Посетители теперь во всех объектах общепита смогут расплачиваться пластиковой карточкой. А придорожные кафе и рестораны помимо вкусного обеда отныне должны будут предоставить и широкий ассортимент сувениров. Меню кроме русского языка будет напечатано и на иностранных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.