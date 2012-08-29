Мультфильм «Ну, погоди!» запретят показывать детям с 1 сентября?

Новости России. С 1 сентября в России вступает в силу федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон был принят Госдумой в декабре 2010 года и подписан президентом в начале 2011 года. Закон вводит несколько степеней ограничения: «6+», «12+», «16+» и «18+».

К категории «18+» относится информация, побуждающая к опасным для жизни действиям, оправдывает противоправное поведение, провоцирует желание употреблять наркотики, алкоголь или табак, либо заниматься проституцией, бродяжничеством и играть в азартные игры, ставит под вопрос семейные ценности и уважение к родителям, содержит нецензурную лексику или порнографические эпизоды.

Ранее сообщалось, что в категорию «18+» попал известный советский мультфильм «Ну, погоди!» и теперь его смогут показывать на ТВ только после 23 часов. К слову, волк бросит курить – все сцены с сигаретами планируют вырезать. К своему экранному коллеге может присоединиться и табакозависимый крокодил Гена, а также папа из «Простоквашино».

Новость о том, что мультфильм «Ну, погоди!», на котором выросло не одно поколение зрителей, теперь можно смотреть лишь поздней ночью, общественность поначалу восприняла как неудачную шутку. Журналисты российских СМИ пересмотрели не один сезон легендарного мультфильма и пришли к выводу: если обратить внимание на все проделки Волка из «Ну, погоди!», то на серого хищника можно составить десятки протоколов об административном правонарушении. Любители мультяшных Волка и Зайца негодуют: если удалить все «хулиганские» сцены, от мультфильма ничего не останется. Телевизионщики всё же надеются, что с законодателями удастся договориться и не придется в прямом смысле резать по живому.

Директор студии – правообладателя фильма «Ну, погоди!» убежден, что беспокоиться за судьбу мультфильмов рано.

Николай Маковский, генеральный директор студии «Союзмультфильм»:

Никто не возьмёт на себя ответственность вырезать из ленты сцены курения. Из песни слова не выкинешь – это историческое наследие, и вряд ли мы имеем право изменять структуру художественного замысла. Сейчас на экране можно увидеть нечто похуже, чем Волк с папиросой. Пока нет повода бить тревогу, закон лишь предполагает некий регламент и некую ответственность. Я уверен, что, принимая этот закон, никто ничего не имел против конкретно мультфильма «Ну, погоди!».

Александр Митрошенков, генеральный директор компании «ТМК-Медиа»:

Пускай волк на экране курит, но он же отрицательный персонаж – значит, курение у детей должно вызывать отрицательные эмоции. И это смешно – вырезать моменты, где волк курит: ведь этот мультфильм, безусловно, является мировым шедевром.

Руководитель студии детских и юношеских программ ВГТРК Татьяна Цыварева заявила, что «искромсать» мультфильм они не позволят.

Татьяна Цыварева, руководитель студии детских и юношеских программ ВГТРК:

Вырезать в нем мы, конечно, ничего не будем. У нас только два варианта – либо нарушать закон, либо показывать поздно вечером.

На киностудии «Союзмультфильм», где был рожден знаменитый «Ну, погоди!», считают, что если вырезать кадры из мультика, то не будет никакого смысла его показывать.

Анастасия Лунько, заместитель директора киностудии «Союзмультфильм»:

Конечно, мы слышали о законе и знаем о том, что каналы перенесут показ мультфильма. Мультик существует много лет, на нем выросло не одно поколение детей и мультфильм никому не повредил – это точно. Получается, что под нож надо пустить и капитана Врангеля с его трубкой? Если сцены с курением вырезать, то показывать мультфильм не имеет смысла – это законченное художественное произведение.

История с запретами набирает обороты: представители Роскомнадзора заявляют, что готовы давать консультации телеканалам по использованию того или иного контента. Впрочем, российские психологи одобряют идею ограничения детей от вредной информации на телевидении, однако считают, что некоторые советские мультфильмы, такие как «Ну, погоди!», «Винни-Пух» или «Чебурашка», которые могут попасть под ограничение в связи с вступлением в силу нового закона, должны остаться нетронутыми, поскольку уже стали классикой.

Вице-президент Российского общества психологов, академик Российской академии образования Александр Асмолов считает «Ну, погоди!» одним из самых ярких произведений детской классики, более того, он утверждает, что психологи, наоборот, рекомендуют этот мультфильм детям для просмотра.

Александр Асмолов, вице-президент Российского общества психологов, академик Российской академии образования:

С моей точки зрения мультфильм «Ну, погоди!» является одним из самых ярких детских художественных произведений, который дает детям возможность для воображения и развития. Поэтому психологических противопоказаний к таким мультфильмам у меня нет. Я считаю, что коверкать классику, а «Ну, погоди!» – это классика, это дело безнадежное и приводящее к тому, что мы талант подменяем бездарностью.

Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова считает, что Волк в мультфильме позиционируется как отрицательный персонаж, поэтому он курит и хулиганит.

Анна Портнова, главный детский психиатр Москвы:

Волк – отрицательный персонаж. Никто себя с ним не идентифицирует. Он и дымом давится в мультике, ничего хорошего в этом нет. Он шалопай и хулиган – дети понимают, что это пример плохого поведения. Нельзя вообще запретить сказки и мультфильмы, где есть плохие герои, потому что так у ребенка будет формироваться однобокое сознание. С другой стороны, если положительные герои курят, это, наверное, неправильно.

Руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елена Дозорцева считает, что закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» приведёт в тупик телевизионные компании.

Елена Дозорцева, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского:

Как выходить из этой ситуации телекомпаниям, я не знаю. Думаю, что это предмет для дискуссий профессионалов и общественности.

Однако авторы закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» уверяют: мультфильм «Ну погоди!» не подпадает под действие закона, поскольку в законе сказано, что сцены курения недопустимы только тогда, когда они направлены на пропаганду курения, либо оправдывают его.

Елена Мизулина, один из авторов закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

В мультфильме «Ну погоди!» сцены, связанные с курением табака используются в отрицательном смысле и не оправдывают курение, а наоборот направлены на осуждение курения.

Между тем заместитель секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы и один из авторов закона Сергей Железняк назвал «уткой» сообщения о возможном запрете на телевидении мультфильма «Ну, погоди!».

Сергей Железняк, один из авторов закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

Это утка, это утка все. Я советую всем сильно переживающим перечитать закон, потому что там написано, что когда это является частью художественной идеи и при этом не создается ситуации, когда провоцируется стимул к началу курения или употреблению алкогольных напитков, то в этом смысле нет задачи запретить.

Возможный перевод мультфильма в категорию от 18 и старше не оставил в стороне известных российских мультипликаторов, знающих толк в том, что нужно и полезно для детской аудитории. Народный артист России Василий Ливанов, подаривший голос крокодилу Гене, возмущён: что же теперь и Шерлока Холмса надо запретить и крокодила Гену, ведь они в определённых сюжетах тоже курят, сообщает ctv.by со ссылкой на «Московский комсомолец».

Василий Ливанов, народный артист России:

Глупость, она бесконечна. Все это не ново... Подобное происходило и при советской власти... Это такое ханжество, которое не может не возмущать! Ездить в автомобилях тоже опасно — почему же на машинах не клеят плакатов с оторванными ногами и руками?! Глупое ханжество! Так что же, теперь и Шерлока Холмса надо запретить за то же, что и крокодила Гену? Ведь он тоже курит. Выходит, все нравственные достоинства зачеркнуть из-за одной трубки?! Я отказываюсь это понимать.

Известный мультипликатор, режиссер и художник Эдуард Назаров убеждён, что подобные запреты могут привезти к тому, что дети будут смотреть и воспринимать исключительно американское кино. В фильмографии мультипликатора – «Жил-был пес», «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости».



Эдуард Назаров, мультипликатор, режиссер и художник:

Это безобразие и махровое ханжество! Те, кто это придумал, ничего не соображают ни в детях, ни в чем! Их запреты приведут к тому, что дети будут смотреть и воспринимать только американское кино – так из них будет уходить вся жизненная энергия. Они потеряют возможность видеть живым глазом, подмечать и думать, если их лишат возможности смотреть наши мультфильмы. Вместо этого останется только формализм в восприятии... От тех, кто это предлагает, я теперь ожидаю всего что угодно, потому что эти шаги – фашистские по отношению к своему народу.