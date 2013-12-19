В Беларуси донорам за сдачу крови в выходные и праздники планируют предоставлять отгул

Новости Беларуси. Отгул планируют предоставлять донорам за сдачу крови в выходные и праздники. Поправки в законодательство, предусматривающие это, приняли 19 декабря в первом чтении депутаты.

Есть среди изменений пункт для военнослужащих. Согласно ему, за ними в день сдачи крови сохранят средний заработок. Предусматривается также создание единой базы доноров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович, член постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси:

На сегодняшний день такой единой базы нет. Это опыт наших соседей. Прежде всего России, Украины. Они уже имеют единую базу. Я думаю, что это очень важно для того, чтобы сегодня иметь не только базу о донорах и реципиентах, но очень важно сегодня, чтобы мы знали и об осложнениях, которые возникают при использовании крови и ее препаратов.

Кроме того, парламентарии утвердили поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Сессия продолжается: сейчас на повестке кадровый вопрос. Также изберут председателей трех постоянных комиссий: по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, по национальной безопасности и экономической политике.