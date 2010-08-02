Уже 23 года скульптура, посвященная военнопленным Великой Отечественной войны, не может найти свое место

Монументальная работа белорусского скульптора Сергея Логвина вот уже более двух десятков лет блуждает в поисках своего места в списке историко-культурных ценностей. Эта скульптура посвящена военнопленным, которые были расстреляны в годы Великой Отечественной войны.

Сергей Логвин, скульптор:

В 1986 году Горисполком заказал усилиями Театрально-художественного института отреставрировать памятник на братских могилах в парке Челюскинцев. Будучи студентом, в 1987 году я сделал дипломную работу, и она получила золотую медаль Академии художеств СССР.

А вместе с золотой наградой молодой скульптор заслужил почетное право воплотить свою идею в жизнь. Проект установки новой скульптуры на месте братской могилы в бывшем Комаровском лесу, ныне парке Челюскинцев, утвердили на самом высоком уровне.

Сергей Логвин, скульптор:

Были собраны средства, и работа была отлита в бронзе. Бронзовая часть работы была полностью завершена. Прошло время, перестройка, и средств на завершение памятника не было.

В 2005 году в парке началась долгожданная реконструкция. Коснулась она и скорбного места массовых захоронений жертв фашизма. Но занять центральное место в скульптурной композиции бронзовому солдату так и не было суждено. Парк Челюскинцев был включен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. С этого момента любые переделки незаконны, а значит, исключены. И по сей день в центре мемориала — бетонная скульптура «Скорбящая мать», каких тысячи по всем городам бывшего Советского Союза.

Сергей Логвин, скульптор:

Почему тиражированная скульптура приравнивается к исторической ценности? Если это историческая ценность, то она здесь разрушится. Тогда ее нужно снять и хранить в каком-нибудь помещении.

А утвержденный некогда на этом месте монумент ожидала незавидная судьба. Его собирались переплавить, потом, к счастью, работу решили отдать автору. Долгое время бронзовый солдат лежал за городом в огороде около мастерской Сергея Логвина. И только в этом году он перебрался вновь на территорию Минского скульптурного комбината. В ожидании скорых перемен.

Сергей Логвин, скульптор:

В этот юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне Первомайский исполком решил, что работа, которая была сделана для парка Челюскинцев первоначально, может быть установлена на месте бывшего концлагеря советских военнопленных.

Здесь, на пересечении улиц Калинина и Якуба Коласа, в ближайшем будущем и должна завершиться 23-летняя история о злоключениях скульптуры Сергея Логвина. Дело за малым — это новое архитектурное решение. Его нужно разработать и согласовать. А большая часть работы уже ведь давно выполнена.

Сергей Логвин, скульптор:

Скульптура не покрыта, недотонирована. Естественно, когда будет установка, контрольная сборка, нужно будет проводить авторскую проработку по материалу. Планируется, что рядом будет еще два камня, на которых будут написаны поэтические строки Кулешова.

Надеемся, что в памятный год 65-летия победы в Великой Отечественной войне город обретет этот подлинный образец монументального искусства.

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