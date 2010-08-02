Что делать, если после стирки сарафан дал усадку на размер?

Наталью Петеко в новеньком фирменном сарафане устраивало все: и цвет, и размер, и фасон. Но только до первой стирки…

Наталья Петеко:

Я поносила сарафан пару дней, и после первой стирки изделие дало такую усадку, что на мой размер — оно уже никак!

Разумеется, первое, что сделала Наталья — обратилась с претензией в магазин. Продавец развел руками, мол, это ваша вина, и отправил покупателя к эксперту.

Наталья Петеко:

Эксперт приложила мой сарафан к новому изделию, которое принес продавец, сравнила и сказала: «Да, изделие село». На этом экспертиза закончилась. При этом добавила, что изделие было постирано в машине, у которой плохой барабан.

Наталья Петеко:

Стирка была ручной: я замочила сарафан в ванночке, намылила хозяйственным мылом, ополоснула и повесила сушиться. Причем изделие я даже не выкручивала!

Однако эксперт утверждает, что причина усадки — неправильная стирка. Наталья думает, что дело здесь в другом.

Наталья Петеко:

Есть ли здесь лен 50% и вискоза? Или же здесь просто вискоза и синтетика — это скорей всего.

А ведь за этот, считай, одноразовый товар потребитель выложила кругленькую сумму — почти 200 тысяч белорусских рублей.

Наталья Петеко:

Продавец обязана была предупредить меня, что изделие даст усадку и посоветовать взять на размер больше.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

Данные по эксплуатации присутствуют на картонных ярлыках. На маркировке указано: 55% — лен, 45% — вискоза. Изделие после стирки может немного садиться. И об этом свойстве ткани в памятке есть предупреждение: «Помните, что изделие из натуральных и искусственных материалов после стирки может дать усадку».

Получается, что потребитель был предупрежден. Другое дело — степень усадки. Определить ее можно только в лаборатории путем специального эксперимента.

Геннадий Богдан:

Если после испытания этой ткани она сядет больше, чем положено по нормативно-технической документации, следовательно, дефект будет считаться производственным.

Кстати, сама экспертиза — удовольствие недешевое — обойдется примерно в 400 тысяч рублей. Однозначно сказать, выигрышное это дело или нет — сейчас нельзя. Так что вряд ли Наталья решится на него: проще да и дешевле будет передать вещицу дочери.

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