Можно ли вернуть деньги, если кожаная обувь порвалась из-за неправильной носки, а инструкция по эксплуатации отсутствовала?

В июне 2010 года минчанин Илья Иваницкий приобрел себе на предстоящий жаркий сезон кожаные шлепки. Проблема возникла, когда спустя месяц носки обувь порвалась.

Илья Иваницкий:

Решил купить себе на лето хорошую качественную обувь, причем такую повседневную, чтобы и в дождь в ней бегать, и на озеро, и на дачу с друзьями съездить.

Шлепки порвались, когда Илья шел в магазин. Назад домой пришлось идти босиком. Обидно. Шлепки-то кожаные и стоили ни много ни мало, а 150 тысяч белорусских рублей.

Илья Иваницкий:

Продавцы сказали, что очень хорошая обувь, носиться будет очень долго.

И это «долго» продлилось всего месяц и закончилось вместе с гарантийным сроком. Илья отнес сланцы в ремонтную мастерскую, где ответили: «Обувь ремонту не подлежит».

Илья Иваницкий:

Гарантийный срок уже заканчивался — оставался 1 день, и я не успевал доехать. К продавцам уже ехать было бессмысленно.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

Из-за постоянного намокания натуральная кожа изменила свои свойства, произошло ее ускоренное старение, то есть преждевременный износ, что стало причиной разрыва.

Илья не отрицает, что носил шлепки в разную погоду, попадал в них под дождь, не боялся намочить на пляже. Он даже не подозревал о том, что кожа, из которой изготовлены сланцы, боится влаги. Несмотря на то что наш эксперт не обнаружил производственных дефектов, он отметил в ней изъяны.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

На упаковке, во-первых, отсутствует адрес изготовителя, а он обязательно должен быть в соответствии с нормативно-технической документацией. К тому же, не указан материал, из которого изготовлен верх. Также отсутствует вкладыш с условиями эксплуатации.

Когда Илья покупал шлепки, он не проверял, есть ли в коробке инструкция по эксплуатации. И так делает большинство из нас. И зря. Неважно, что вы покупаете — туфли, ботинки или комнатные тапочки — перед тем, как их носить, нужно проверить наличие вкладыша с указанием условий эксплуатации (и желательно его прочитать).

Юрий Перевозков, юрист:

Согласно закону «О защите прав потребителей», изготовитель и продавец обязаны предоставить потребителю достоверную информацию о товаре, в том числе о правилах и условиях его эффективного и безопасного использования.

Если бы инструкция по эксплуатации все же была в коробке со шлепками, которые купил Илья, то никаких нареканий в адрес магазина он предъявить не смог бы. В противном случае продавцы смогли бы ответить: «Надо было читать инструкцию и правильно эксплуатировать товар». А так как инструкция к товару не прилагалась, то магазину придется выполнить одно из требований Ильи.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

Произвести ремонт, оплатить услуги по ремонту, если потребитель уже сам произвел ремонт, заменить обувь на новую либо расторгнуть договор купли-продажи и получить обратно свои деньги.

Согласятся ли продавцы на эти требования — большой вопрос. Они могут утверждать, что вкладыш по эксплуатации обуви в коробке был, а Илья его потерял или умышленно выбросил. Как доказать, что инструкции не было? Если дело дойдет до суда, то от продавца, скорее всего, потребуется расписка о том, что он ознакомил покупателя с правилами использования товара. Кроме того, продавцу, возможно, придется представить весь свой товар, и судебная экспертиза проверит каждую коробку обуви на наличие информации по эксплуатации.

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