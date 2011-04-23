Можно ли сдать в магазин детские туфли, в которых оторвался декоративный элемент через 3 дня после покупки?

Елена купила для своей дочери Даши новые лаковые туфли с декоративными цветочками. Но на третий день после покупки украшение от обуви оторвалось.

Елена Налецкая:

Она гуляла в детском саду и даже не заметила, как оторвался цветочек. Девочка Лера принесла ей цветочек и сказала: «У тебя оторвался цветочек». Полчаса ее успокаивали воспитатели из-за оторванного цветка. Туфли были новые, она поносила их буквально 3 дня.

Мама решила, что и второй цветок может оторваться. А поэтому понесла туфли сдавать в магазин. Увы, деньги не вернули, предложили лишь ремонт. Когда Елена не согласилась, тон разговора изменился.

Елена Налецкая:

В магазине сказали, что виновен мой ребенок, что она сама оторвала этот цветочек. Мне предложили экспертизу, которая стоит 150 тысяч. Я отказалась, забрала обувь и сказала, что проконсультируюсь со специалистом.

Действительно, заплатить за экспертизу 150 тысяч, когда туфли стоили 60?! Нонсенс. Поэтому Елена решила проверить обувь у независимых экспертов.

Елена Налецкая:

Мастер мне сказал, что это 100% заводской брак.

Геннадий Богдан, специалист по товароведческим исследованиям ОО «Правозащита»:

На мой взгляд, дефект данной обуви является производственным. Отсутствуют следы адгезии, то есть следы соединения двух деталей — декоративного цветочка и вставки из искусственной кожи.

По мнению эксперта, была нарушена технология склеивания: детали были либо плохо подготовлены, либо плохо прижаты. К тому же, обнаружились и другие дефекты.

Геннадий Богдан:

Здесь присутствуют еще и другие производственные дефекты: не симметрично вклеены жесткие задники и подноски. Этот дефект является производственным. В соответствии с ГОСТом, определение сортности является недопустимым.

Как поступить в ситуации, когда магазин не хочет возвращать деньги за некачественный товар, подскажет юрист:

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Моя рекомендация: первый шаг — это обращение к продавцу с изложением ситуации, указанием того, какие дефекты проявились. Нужно указать требования: либо возврат денег, либо замена некачественного товара товаром надлежащего качества.

Если, невзирая на доводы Елены, продавец решит, что она не права и откажется вернуть деньги, то надо настаивать на проведении экспертизы. Пусть даже и за 150 тысяч рублей. Впоследствии в суде, в случае признания, что обувь имеет дефекты производственного характера, эти деньги вернут. Как и деньги за обувь. Не надо забывать и о моральном ущербе — он может стоить продавцу еще пару сотен тысяч рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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