Уйти на пенсию на год раньше можно

Можно ли уволить нерадивую маму?

<STRONG>Скажите пожалуйста, можно ли уволить женщину, возмещающую расходы на содержание детей, если она не выходит на работу без уважительных причин? <BR><BR></STRONG><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26 января 2007 г. №105 "Об утверждении Положения о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении" при наличии неуважительной причины неявки на работу лица, обязанного возмещать расходы на содержание детей, наниматель и органы государственной службы занятости обращаются в органы внутренних дел о содействии в доставке обязанного лица на работу. За ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, нарушение трудовой дисциплины обязанное лицо может быть переведено нанимателем с согласия органа государственной службы занятости на другую имеющуюся работу, в том числе и на работу, не соответствующую его образованию и профессиональной подготовке. При этом заработная плата обязанного лица должна обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей с сохранением за ним не менее 30% заработной платы. Работа обязанных лиц, осуществляемая на основании судебного постановления, прекращается после полного возмещения расходов по содержанию детей, либо после самостоятельного трудоустройства этих лиц на работу с заработной платой, превышающей заработную плату по предоставленному месту работы, а также после освобождения их от уплаты расходов по содержанию детей по решению суда.