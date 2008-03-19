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Уйти на пенсию на год раньше можно

19 марта 2008 10:58
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Мне до пенсии остается 2,5 года, но мою должность диспетчера на предприятии сокращают. Общий стаж у меня более 25 лет. Как быть?

Комментирует юрист Екатерина Василевская:

Для женщин общеустановленный пенсионный возраст - 55 лет. На год раньше можно уйти на пенсию, имея стаж 33 года, если вы безработная и вас невозможно трудоустроить.
# Консультация юриста

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