Уйти на пенсию на год раньше можно

<STRONG>Купила костюм, довольно дорогой, а через две недели он потерял весь вид: ткань вытянулась, покрылась катышками. Хотела вернуть некачественный товар в магазин, а продавец отказал, сославшись на то, что вещь уже ношенная. А есть ли какие-то сроки, в течение которых я могу предъявить претензии в подобном моему случаю? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Григорий Бузо:</EM> <BR><BR>В соответствии со статьей 20 Закона <О защите прав потребителя>, в отношении товаров, на которые гарантийные сроки не установлены либо гарантийные сроки составляют менее двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу требования, если недостатки обнаружены в течение двух лет со дня передачи товара потребителю. Теперь - что касается изготовителя. Если изделие пошито белорусскими производителями, то качество его будет соответствовать техническим нормативным правовым документам, прописанным в законодательстве. Эти данные уже содержат информацию о гарантийных сроках товара. С импортными изделиями, завезенными неизвестно откуда и когда, дело обстоит сложнее, так как установить нормативные технические документы, на основе которых произведены товары, проблематично. В этих случаях следует обращаться к услугам экспертов.
<STRONG>Скажите пожалуйста, можно ли уволить женщину, возмещающую расходы на содержание детей, если она не выходит на работу без уважительных причин? <BR><BR></STRONG><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26 января 2007 г. №105 "Об утверждении Положения о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении" при наличии неуважительной причины неявки на работу лица, обязанного возмещать расходы на содержание детей, наниматель и органы государственной службы занятости обращаются в органы внутренних дел о содействии в доставке обязанного лица на работу. За ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, нарушение трудовой дисциплины обязанное лицо может быть переведено нанимателем с согласия органа государственной службы занятости на другую имеющуюся работу, в том числе и на работу, не соответствующую его образованию и профессиональной подготовке. При этом заработная плата обязанного лица должна обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей с сохранением за ним не менее 30% заработной платы. Работа обязанных лиц, осуществляемая на основании судебного постановления, прекращается после полного возмещения расходов по содержанию детей, либо после самостоятельного трудоустройства этих лиц на работу с заработной платой, превышающей заработную плату по предоставленному месту работы, а также после освобождения их от уплаты расходов по содержанию детей по решению суда.
<STRONG>Мы работаем уборщицами. Убираем немалую площадь. Когда начинаются отпуска, подменяем друг друга. Подмену администрация нам не оплачивает. Правильно ли это? Есть ли нормы убираемой площади? Как вообще оплачивается подмена? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Екатерина Василевская:</EM> <BR><BR>Нормы убираемой площади, безусловно, существуют. Они разработаны научно-исследовательским институтом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Республиканские нормы труда на уборку производственных помещений разработаны в 2003 году. В зависимости от нормы убираемой площади и нормы обслуживания на уборку служебных помещений (она зависит от многих факторов, в том числе, от назначения помещений, их заставленности мебелью и др.) и определяется численность уборщиков служебных помещений. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) и при выполнении обязанностей временно отсутствующих работников регулируется статьёй 67 Трудового кодекса Республики Беларусь. В соответствии с указанной статьёй, работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором, обязанности временно отсутствующего работника в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличения объёма выполненных работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры указанных доплат устанавливаются нанимателем по соглашению с работником, а для организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, - Правительством Республики Беларусь или уполномоченным органом.
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