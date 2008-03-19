Переработку надо оплачивать
Мы работаем уборщицами. Убираем немалую площадь. Когда начинаются отпуска, подменяем друг друга. Подмену администрация нам не оплачивает. Правильно ли это? Есть ли нормы убираемой площади? Как вообще оплачивается подмена?
Комментирует юрист Екатерина Василевская:
Нормы убираемой площади, безусловно, существуют. Они разработаны научно-исследовательским институтом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Республиканские нормы труда на уборку производственных помещений разработаны в 2003 году. В зависимости от нормы убираемой площади и нормы обслуживания на уборку служебных помещений (она зависит от многих факторов, в том числе, от назначения помещений, их заставленности мебелью и др.) и определяется численность уборщиков служебных помещений. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) и при выполнении обязанностей временно отсутствующих работников регулируется статьёй 67 Трудового кодекса Республики Беларусь. В соответствии с указанной статьёй, работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором, обязанности временно отсутствующего работника в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличения объёма выполненных работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры указанных доплат устанавливаются нанимателем по соглашению с работником, а для организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями, - Правительством Республики Беларусь или уполномоченным органом.