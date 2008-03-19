Переработку надо оплачивать

Существенный недостаток товара дает право на замену

<STRONG>Купили сыну в подарок компьютер, а он в течение гарантийного срока сломался уже третий раз. Каждый раз возили его в магазин, там брали на ремонт, возвращали спустя недели две, а потом все повторялось опять. Когда повезли на третий ремонт, потребовали заменить на новый компьютер - с этим сил уже нет бороться. Директор магазина категорически отказался, сославшись на то, что они его отремонтируют, а права обмена на новый, мол, у нас нет. Разве это законно? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист Игорь Позняков:</EM> <BR><BR>Вы, как потребитель вправе требовать замены технически сложного или дорогостоящего товара в случае обнаружения существенных недостатков (существенного нарушения требований к его качеству). Существенный недостаток товара - это неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, а также другие подобные недостатки. Если недостаток вашего компьютера относится к категории существенных, то продавец обязан удовлетворить ваши требования по замене некачественного компьютера.