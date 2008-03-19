Когда костюмчик не сидит...
Купила костюм, довольно дорогой, а через две недели он потерял весь вид: ткань вытянулась, покрылась катышками. Хотела вернуть некачественный товар в магазин, а продавец отказал, сославшись на то, что вещь уже ношенная. А есть ли какие-то сроки, в течение которых я могу предъявить претензии в подобном моему случаю?
Комментирует юрист Григорий Бузо:
В соответствии со статьей 20 Закона <О защите прав потребителя>, в отношении товаров, на которые гарантийные сроки не установлены либо гарантийные сроки составляют менее двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу требования, если недостатки обнаружены в течение двух лет со дня передачи товара потребителю. Теперь - что касается изготовителя. Если изделие пошито белорусскими производителями, то качество его будет соответствовать техническим нормативным правовым документам, прописанным в законодательстве. Эти данные уже содержат информацию о гарантийных сроках товара. С импортными изделиями, завезенными неизвестно откуда и когда, дело обстоит сложнее, так как установить нормативные технические документы, на основе которых произведены товары, проблематично. В этих случаях следует обращаться к услугам экспертов.