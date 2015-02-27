Только при замене паспорта мужчина узнал, что разведен

Брак — союз двух людей для совместного преодоления проблем, которых у них бы не было, не будь этого союза. Герой этого сюжета подтвердил эту истину на своем личном негативном примере. Вот только проблемы ему теперь придется решать не совместно, а в одиночестве.

Три фотографии в советском паспорте: волос все меньше, морщин все больше и только костюм тот же самый. Советские времена прошли, но вот паспорта мы по-прежнему получаем в 16, 25, 45 и кому повезет в 100 лет. Минчанин Артур Горбачев, отправляясь в паспортный стол за третьим паспортом, и не подозревал, что в его жизни произошли серьезные перемены.

Артур Горбачев:

Толком я еще не понял, что произошло. При замене паспорта мне потребовалось свидетельство о браке, придя в ЗАГС и заказав копию, я узнал, что мой брак расторгнут 18 декабря 2014 года. Я пошел в суд Октябрьского района, где мне выдали решение суда. В решении фигурирует, что я ознакомлен, но я нигде никаких повесток не получал.

Увы, но аргумент Артура о повестке совсем не веский. Судебные приставы давно не бегают за ответчиками, дабы вручить под подпись повестку.

Павел Колтунович, адвокат:

Повестка могла быть отправлена по последнему известному месту жительства либо месту его регистрации. Если он по этому месту жительства не проживает, то повестка могла быть вручена его супруге, которая выступает истцом по данному делу, то есть формальные требования по вручению судебной корреспонденции были соблюдены.

Здесь все разумно и в правовом поле. Это в советские времена человек мог родиться и умереть по одному адресу. И разыскать его не составляло никакого труда. Сегодня же наш современник, словно перекати-поле. Ищи его, свищи его. А у судов и так дел невпроворот.

Павел Колтунович, адвокат:

В суд вернулся документ, свидетельствующий о том, что ответчик надлежащим образом уведомлен о месте и времени разбирательства. Данное обстоятельство позволяет суду вынести заочное решение о расторжение брака.

Отметим, что закон о заочном расторжении брака вступил в силу в 2012 году и теперь действительно можно развестись без согласия второй половинки. Со своей бывшей женой Артур Валерьевич не живет уже больше года и, казалось бы, чему удивляться. Но, видимо, мужчина до последнего надеялся на примирение, которое, кстати, ему положено по закону.

Павел Колтунович, адвокат:

Брак расторгается судом в порядке искового производства. При приеме заявления, судом предоставляется сторонам 3-месячный срок для примирения, по истечении которого, если сторонами не было достигнуто примирение, судом принимается решение о расторжении брака.

Разведя бывших влюбленных в разные стороны, не дав времени им все хорошенько обдумать, судьба не учла еще одного но…

Артур Горбачев:

Меня не устраивает положение дел, потому что у нас имеется имущество, которое подлежит разделу. Я, так понимаю, что человек в добровольном порядке его делить не собирается.

За время своего брака супруги построили дачный домик, который теперь и является той единственной ниточкой, связывающей этот запутанный клубок.

Артур Горбачев:

Я вот третий официальный муж. Сейчас, возможно, она уже замуж пошла, потому что она все делает быстро.

Теперь также быстро и четко должен действовать Артур Валерьевич. Ведь он в течение 10 дней имеет право обжаловать решение суда и подать иск о разделе имущества. Правда, судя по всему, мужчина до последнего надеется на порядочность уже бывшей жены.

Артур Горбачев:

Мне хотелось бы сказать Валентине Валерьевне: не держу я на тебя, Валя, зла. Я благодарен тебе за то, что ты когда-то была моей женой любимой, но и то, что между нами происходит нужно решить без всяких судов. Все, больше мне нечего говорить, она свой выбор сделала.

Согласитесь, когда нет выбора, как правило, и принимается самое правильное решение.