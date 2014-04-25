Световая реклама казино «XO club» мешает спать минчанам, живущим напротив казино

Если раньше у нас все делалось в свете решений, то теперь все делается во мраке проблем. Герои этого сюжета мечтают о мраке, потому что без него их жизнь — это большая проблема и нервотрепка.

Анна Берестень, СТВ:

Если встать посреди комнаты в квартире номер 82 на проспекте Независимости 53 в ночное время суток без освещения, то можно отчетливо прочитать все заголовки в газете. А все потому, что для жителей дома 2 года назад начались настоящие белые ночи.

Какими только цветами радуги не подсвечивается комната минчанки Ольги Ляшко по ночам. Порой ей кажется, что ее дом превратился в ночной клуб, разве что без громкой музыки.

Световые рекламные технологии казино «XOclub» не дают спать нашей героине, а также ее соседям.

Ольга Ляшко, кандидат физико-математических наук:

Экран казино был установлен в конце мая 2012 года. Сразу же начались звонки и письма от жителей в Исполком и разные службы. Обращались мы непосредственно и в казино. Отвечали вежливо, но на просьбы не реагировали.

Но Ольга Ляшко не из тех, кто просто так сдается. Если бы она не была кандидатом физико-математических наук, а также в прошлом доцентом кафедры «Лазерная техника и технологии» БНТУ, то возможно, не понимала бы сути проблемы. Но не тут-то было.

Ольга Ляшко:

Реальные значения превышают нормативные в десятки, а в некоторых случаях по ослеплению в сотни раз.

Чтобы зафиксировать все свои наблюдения, героиня стала и фотографом, и режиссером. Она сделала целую серию снимков и коротких видеофильмов. На ютьюб они уже набрали около 1000 просмотров. На фото и видео отчетливо видно, как яркие вспышки экрана подсвечивают не только дом, но и проезжую часть, главную автомагистраль города. А ведь это может создать аварийную ситуацию на дороге.

Ольга Ляшко:

Госавтоинспекция отреагировала достаточно быстро, по их предписанию яркость экрана была снижена, но недостаточно. Весь ужас той ситуации заключался в том, что экран в динамическом режиме работал круглосуточно.

Таким образом заложниками новых технологий стали и жители дома напротив казино, и водители автомобилей. Биологи и психологи из университета Вирджинии обнаружили, что избыток освещения может вызывать беспокойство и тревожность. В ночное время суток колебания света могут привести к бессоннице. И все это достается обитателям 53 дома на проспекте Независимости, где живут практически одни пенсионеры.

Ольга Ляшко:

Вспышки экрана имеют такую яркость, что даже при закрытых шторах средней плотности они видны через закрытые веки человеком, который стоит спиной к окну. Жалюзи не помогают.

Звучит неутешительно. Кроме света на людей действует и постоянное навязывание рекламы. Уже зная каждый кадр наизусть, Ольга Михайловна пришла к выводу, что содержание видеороликов противоречит закону о рекламе Республики Беларусь. По этому поводу жители дома во главе с нашей героиней обратились в Исполком города и Совет Министров. Фильмы были отредактированы.

Ольга Ляшко:

Содержание рекламных роликов явно говорит скорее о том, что они изготовлены не в Беларуси. В то время, как в законе о рекламе требуется, чтобы фильмы были изготовлены в Беларуси. Требуется даже специальная справка или специальный документ.

Обо всех своих замечаниях и наблюдениях наша героиня сообщала чиновникам и владельцу казино. На протяжении уже 2 лет она ведет с ними переписку. Однако, по мнению властей, экран установлен по нормам. В наших законах нет ни одного пункта, который бы защищал жилые дома от пыток светом, в отличие от соседней России. У нас есть только нормативы, которые регулируют установку экранов относительно проезжей части.

Ольга Ляшко:

В российском документе говорится следующее: размещение динамичных рекламных световых установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых зданий. Это означает, что наблюдатели из окон жилых зданий должны видеть просто светлое пятно, но не различать саму рекламу.

Если следовать этому закону, то над входом в казино «ХО» может размещаться только электронное табло меньшим размером. Тогда все теряет смысл. Чтобы официально зафиксировать вредное воздействие экрана, минчане из 53 дома пригласили врача-гигиениста.

Ольга Ляшко:

В 2012 году была переписка с санстанцией, из которой было ясно, что она не аккредитована для измерения яркости экрана, засветок низкого уровня, импульсных засветок.

Неужели такие пытки светом жильцы будут терпеть и дальше?! Самое интересное в этой ситуации то, что не найти виновных! Есть несовершенство положений, инструкций, норм и статей. В Республике нигде и никак не оговариваются правила размещения световых экранов относительно окон жилых домов. Так почему бы не последовать примеру России и не добавить соответствующие пункты в наш технический кодекс практики «Естественное и искусственное освещение»?

Ольга Ляшко:

Мы смотрим рекламу круглоночно.

Надо полагать, чиновникам стоит серьезно задуматься над проблемой и превентивно начать решать ее. Ведь с каждым днем рекламы на улицах городов будет больше и больше, то есть подобные световые экраны станут массовым явлением. Учитывая же технический прогресс, чудеса трансляции могут затмить не только зрение, но и разум. Что же касается страданий жильцов дома № 53 по проспекту Независимости, так их спасти может лишь отзывчивость, гуманность и добрая воля владельца казино «ХО». Действительно, почему за деньги и привлечение клиентов этого заведения жители дома напротив должны платить бессонницей, тревогой и неврозами?! Может, все-таки стоит пойти навстречу жильцам и убрать ослепляющие кадры?! Или хотя бы довести их до разумного предела.

Небольшая ремарка: «Трудно сохранять ангельское терпение, когда тебя черти разжигают». Не знаем, как скоро закончится терпение у героев нашего сюжета, но главное, что бы не осталась привычка.