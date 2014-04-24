МВД и Следственный Комитет Беларуси предлагают внести поправки в законодательство, которые бы позволили бороться с чиновниками, живущими не по средствам

Новости Беларуси. МВД и Следственный Комитет предлагают внести поправки в законодательство, которые бы позволили бороться с чиновниками, живущими, так сказать, не по средствам. Об этом заявлено 24 апреля во время коллегии МВД по вопросам коррупции.

Только с начала 2014 года было арестовано 10 коррумпированных должностных лиц.

Тем не менее, среди стран СНГ уровень коррупции в Беларуси остается самым низким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Все органы государственной власти принимают какие-то меры по профилактике выявления коррупционных преступлений. В организациях созданы антикорррупционные комиссии, которые должны проводить работу среди своих подчиненных по пресечению и профилактике коррупционных проявлений.

Эдуард Никитин, начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Эти предложения уже внесены в проект Указа Президента о том, что государственные служащие, занимающие ответственное положение, будут обязаны доказать, если у них расходы превышают доходы, источник происхождения этих средств. Наиболее подверженные коррупционным проявлениям сферы – это промышленность. Потом идут сельское хозяйство, здравоохранение, образование.