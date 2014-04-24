Можно ли ознакомиться с содержанием завещания до смерти завещателя?

Вопрос программе «Добро пожаловаться!» на СТВ задала жительница Минска:

Недавно мне моя бабушка сказала, что составила в нотариальной конторе завещание, но каким образом распорядилась наследством не говорит. Могу ли я ознакомиться с содержанием завещания в нотариальной конторе?

Елена Мойсейчик, юрист:

К сожалению, сведения по завещанию при жизни завещателя даются только завещателю. Это связано с тем, что завещатель в праве отозвать свое завещание либо каким-то образом до естественного вида смерти его изменить.