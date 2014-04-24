Прямой эфир

Можно ли ознакомиться с содержанием завещания до смерти завещателя?

24 апреля 2014 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопрос программе «Добро пожаловаться!» на СТВ задала жительница Минска:
Недавно мне моя бабушка сказала, что составила в нотариальной конторе завещание, но каким образом распорядилась наследством не говорит. Могу ли я ознакомиться с содержанием завещания в нотариальной конторе?

Елена Мойсейчик, юрист:
К сожалению, сведения по завещанию при жизни завещателя даются только завещателю. Это связано с тем, что завещатель в праве отозвать свое завещание либо каким-то образом до естественного вида смерти его изменить.

# Консультация юриста # Олег Усачев # Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
В течение какого срока инвалиду I группы следует подать заявление на принятие наследства?
24 апреля 2014 11:13

В течение какого срока инвалиду I группы следует подать заявление на принятие наследства?

Какое наказание грозит дачникам, у которых участок зарос сорняками?
24 апреля 2014 11:06

Какое наказание грозит дачникам, у которых участок зарос сорняками?

Более 6 тонн спирта обнаружили правоохранители в Брестском районе
18 апреля 2014 08:25

Более 6 тонн спирта обнаружили правоохранители в Брестском районе