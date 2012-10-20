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Наркодельцов, вводящих на рынок новые наркотики, прижмут в Беларуси с новой силой

20 октября 2012 15:05
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Новости Беларуси. С сегодняшнего дня в Беларуси вступает в силу новая редакция закона о наркотических средствах. Главное новшество - введение понятия аналогов наркотических и психотропных веществ. Сегодня правоохранители всё чаще сообщают о ранее неизвестных синтетических психотропах. Специалисты не успевают заносить  новые названия в списки.

Введение понятия "аналогов наркотических средств" позволит запретить свободный оборот как синтетических, так и материалов естественного происхождения, которые по химической структуре и свойствам сходны с наркотиками.  Правоохранители смогут пресекать распространение подобных веществ на начальной стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наркотики # Государственная политика

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