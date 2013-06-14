Сроки окончания капремонта 5 домов в Минске переносились 8 раз. Как заставить ЖРЭО работать?

Новости Минска. Говорят, что капитальный ремонт — это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Почти три года жильцы четырех домов по улице Железнодорожная, что в Минске, живут как на вулкане...

Дыры в полах, плесень и огромные крысы - это скорее атрибуты жильца-беженца, а не современной столичной квартиры. Между тем, именно в таких условиях вот уже три года живут несколько сотен семей прямо в центре Минска. Настоящим бедствием для этих людей стал затянувшийся капитальный ремонт в их многоквартирных домах.

А началось все в 2010 году, когда в доме №126, где проживает Галина, и в пяти соседних домах по улице Железнодорожной начался капитальный ремонт. Начать-то начали, а вот закончить не могут до сего дня.

Галина Николенко:

Стены раздолбаны, провода эти все висят. Отписки они пишут, что квартирный ремонт везде сделан в доме, лоск навели в подъездах.

Восклицание риторично. Как и вопрос о том, когда же, наконец, в домах будет завершен ремонт, ведь сроки сдачи домов по улице Железнодорожной переносились уже восемь раз, и люди попросту устали жить на чемоданах и дышать строительной пылью.

Елена Осмаловская:

Мало того, что мы гробим свое здоровье – дышим всем этим - грибком, паром, вонью, кирпичами, цементом…это уже ущерб здоровью. А нервы? Третий год внуку. Мы боимся его даже на один день взять. Он даже понятия не имеет, где живет его бабушка.

Чтобы выяснить, почему обещанного ремонта люди три года ждут, отправляемся вместе с жильцами в ЖРЭО Московского района.

Представитель ЖЭС:

Я не хочу с жильцами разговаривать.

Жильцы:

А кто там живет, не жильцы? Мы что, третий сорт?

Представитель ЖЭС:

Я в присутствии жильцов комментарии давать не буду...До свидания!

Как видим, диалога между представителями ЖРЭО и жильцами не получилось. Как тогда поступать? Где искать правды и с кого спрашивать?

Валерий Славашевич, адвокат:

Первое, что нужно сделать – обращаться с жалобами к заказчику. Желательно, чтобы жалоба была коллективная. В этой жалобе нужно описать те проблемы, которые имеют место быть.

Надежда Авило:

Представителя ЖРЭО я вызывала сюда и сказала: «Вот тут 8 маленьких детей в подъезде, а пол в дырках. А она говорит: «У детей есть мамы, пусть присматривают!»

Так и не найдя правды в ЖРЭО Московского района, многострадальные жильцы домов по улице Железнодорожной обратились с письмом в Управление департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В результате поверки оказалось, что подрядчик «Белкоопстрой», проводивший работы, проворачивал финансовые махинации.

Сейчас подрядчик «Белкоопстрой», который три года затягивал ремонт домов на улице Железнодорожной, находится на стадии ликвидации. Непонятно только, почему заказчик, ЖРЭО Московского района, три года не отказывался от услуг этой организации и свято верил, что ремонт все-таки будет сделан. Как бы там ни было, сейчас для проведения работ нанят уже новый подрядчик и снова назначен срок сдачи домов – октябрь 2013 года.

Оперативный сотрудник:

В ходе рассмотрения обращения по инициативе нашего Управления была назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности заказчика ЖРЭО Московского района.

В результате проверки установлено, что заказчиком были завышены объемы работ. На сегодняшний день в результате проведенных проверок с подрядчика взыскано около 80 миллионов рублей. А также будут дополнительно применяться штрафные санкции за различного рода нарушения.

Настораживает только то, что в самый разгар рабочего дня наша съемочная группа не смогла отыскать на объекте ни одного строителя. Быть может, это нам так не повезло. А может, ЖРЭО снова не повезло с подрядной организацией. Ясно только одно: больше жильцы злосчастных шести домов по улице Железнодорожной ждать обещанного ремонта не будут.

Светлана Торощина, начальник отдела капитального ремонта ЖРЭО Московского района г. Минска:

Там остался не такой большой объем работ. Я так думаю, Там остался не такой уж большой объем работ, я так думаю, что эти виды работ будут выполнены в окончательный срок. Мы стараемся.

А в суд подрядчику придется прийти, несмотря на свою всегдашнюю привычку не являться на работу.

А вообще, замечено, что при любом квартирном ремонте в наших условиях самым дорогим расходным материалом являются наши нервные клетки. Сколько погибло последних у жильцов злополучных домов, остается только догадываться. Но мы надеемся, что их смерть была не бессмысленной, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.